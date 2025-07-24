İki köpeğin öldürülmesiyle ilgili Suruç Belediyesi’nden açıklama

Urfa’nın Suruç ilçesinde belediyeye ait barınaktaki iki köpeğin, 21 Temmuz’da “saldırgan” oldukları gerekçesiyle “uyutularak” öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hayvan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülmesinin açık bir katliam olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, sosyal medya hesabından, öldürülen köpeklerin diğer köpeklerle kafeste tutulmaya devam ettiği görüntüleri paylaştı.

Perihan Koca: “Kabul edilemez”

Görüntülerde, hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Suruç’taki barınağın çatısız olduğu, hayvanların temel yaşam koşullarından dahi mahrum bırakıldığı görüldü.

Koca, görüntülerle ilgili şöyle dedi:

“Söz konusu yer, her barınak gibi bir işkence evine dönmüştür. Bu görüntüler asla ama asla kabul edilemez. Yaşam için yasa uğruna bunca mücadele verilirken Suruç Belediyesi'nin köpek katliamı yapması ve bunu savunması kabul edilemez. “Bu suçun faillerinin açığa çıkarılması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yerel yönetimler bir yaşam hakkı politikasının parçası ve yürütücüsü olmadığı vakit ölüm korkuyor işte böyle. Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat demeye var gücümüzle devam edeceğiz.”

Belediyeden açıklama

Öte yandan, öldürülen köpeklerle ilgili dün (23 Temmuz) açıklama yapan DEM Parti’li Suruç Belediyesi, konuya ilişkin “idari soruşturma” başlatıldığını ve Veteriner İşleri Müdür Vekili’nin görevden alındığını duyurdu.

Suruç Belediyesi Eş Başkanları Ayten Kaya ve Müslüm Baran imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:



“Suruç Belediyesi'ne ait, yapımı henüz devam eden Hayvan Barınağı'nda 21.04.2025 tarihinde yaşanan ve kurum olarak asla tasvip etmediğimiz olayla ilgili olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci kapsamında, Veteriner İşleri Müdür Vekili görevden alınmıştır. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup, ihmali veya kusuru bulunan tüm sorumlular hakkında gerekli cezai ve idari işlemler kararlılıkla uygulanacaktır.

“Suruç Belediyesi olarak tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, şeffaf ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.” (TY)