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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 13:20
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2023 13:37
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İki kentte 24 kişi tutuklandı

Urfa merkezli operasyon kapsamında 18 ilde gözaltına alınan 55 kişiden 18'i, Malatya merkezli 4 ilde gözaltına alınan 16 kişiden ise 6'sı tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/iki-kentte-24-kisi-tutuklandi.jpg

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen saldırı sonrası Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 3 Ekim'de başlattığı Urfa merkezli Diyarbakır, Antep, Mardin, Batman, Şırnak, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Isparta, Balıkesir, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Kocaeli ve Amasya’da eş zamanlı olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 18'i dün tutuklandı.

Tutuklananlardan 15'i mülteci

"Örgüt üyesi olmak" iddiası ile Urfa 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Ahmed Abdallah, Ali Vuruk, Celal Abdullah, Cuman Bulut, Habeş Raşîd, Hacı Şıhhalil, Halil Abdullah, Hasan Abdullah, Mahmud İbrahim, Ahmed Abdullah, Mehmet Hammadde, Muhammed Amin Sheıkh Buzan, Muhammed Hac Osman, Mustafa Sheıkh Muhammed, Mustafa Vuruk, Nakşi Abdullah, Nebî Şeyh Mûhammed ve Sabri Abdullah hakkında tutuklama kararı verildi.

MA'nın haberine göre tutuklananlardan 15'i mülteci.

Serbest bırakılan Rojava ve Suriye yurttaşı olan en az 20 mülteci, sınır dışı edilme talebiyle Urfa İl Geri Gönderme Merkezine götürüldü. 

Malatya'da 6 tutuklama

Yine, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Malatya merkezli Urfa, Kayseri ve Niğde'de yapılan bir soruşturma kapsamında 5 Ekim'de gözaltına alınan 16 mülteciden 6'sı dün "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

Serbest bırakın 10 mülteci ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Gazeteci Ahmet Kanbal serbest bırakıldı

Öte yandan, Mardin'de dün (6 Ekim) sabah saatlerinde yapılan ev baskınında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“Örgüt propagandası” suçlaması yöneltilen Kanbal, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(NT)

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