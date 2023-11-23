İki ilde uyuşturucu operasyonu: 156 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda 156 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 624 personelin katılımıyla 96 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de il merkezindeki operasyonda 64 zanlının yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, "Her iki operasyonda 116 bin 500 uyuşturucu hap, 44 kilogram 750 gram bonzai, 10 kilo 202 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda skunk*, esrar, eroin, kokain, 7 tabanca, otomatik tabanca, 3 tüfek ve çok miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi" bilgisini verdi.

Diğer operasyonlar

İzmir'de dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Yine İzmir'de bir otomobilde yapılan aramada da 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Urfa'da düzenlenen operasyonda 46 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 91 kilogram toz esrar ve 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

* Skunk: Esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu madde. Beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olan skunk, birçok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olabiliyor. Kaynak

(AS)