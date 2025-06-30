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HABER
Yayın Tarihi: 30 Haziran 2025 09:36
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2025 11:11
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İki hasta mahpusa Erdoğan’ın imzasıyla af

Hasta mahpuslar Kerim Boran ve Naci Kılıç'ın kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İki hasta mahpusa Erdoğan’ın imzasıyla af
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 81 yaşındaki ağır hasta tutsak Kerim Boran’a verilen cezalar, Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan kararnameyle kaldırıldı.

"Kronik rahatsızlıkları bulunuyor"

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır İl Örgütü Adalet Komisyonu’nda yer alıp husumetli aileleri barıştırdığı iddiasıyla Kerim Boran ve ileri yaşta bulanan 8 kişiye, 2021’de çeşitli cezalar verilmişti. Bu tarihten itibaren cezaevinde bulunan Boran’ın kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, KOAH, astım, prostat, parkinson, görme ve işitme kaybı gibi çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunuyordu. ATK, 2 Ekim 2023’te Boran hakkında, “Kocama hali mevcuttur” raporu verdi. Ancak Boran bu rapora rağmen tahliye edilmedi.

*Kerim Boran

Tahliyesi bekleniyor

Boran’ın avukatı, bu karar sonrasında “Cumhurbaşkanı affı” kapsamında Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık da Boran hakkında verilen ATK raporu ve diğer kronik rahatsızlarını da içeren rapor ve dosyalarla birlikte 18 Eylül 2024’te Cumhurbaşkanlığı’na yazı yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ile Boran hakkında devam eden cezalar kaldırıldı. Boran’ın tahliye edilmesi bekleniyor.

Naci Kılıç'ın cezası da kalktı

Erdoğan ayrıca, hakkında silahla tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla yağma, kumar oynanması için yer sağlama ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suçtan hakkında çeşitli sürelerde hapis ve para cezaları bulunan 54 yaşındaki Naci Kılıç'ın kalan cezasını da Adli Tıp Kurumunun sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
AKP Kerim Boran Naci Kılıç hasta mahpus
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