İki haftalık tablo: 45 tutuklama, dokuz soruşturma

Türkiye’de son günlerdeki siyasi hareketlilik; soruşturma, gözaltı ve tutuklama aracılığıyla basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıları artırdı.

Gazeteciler, siyasetçiler ve hak savunucuları başta "örgüt propagandası yapmak" iddiası olmak üzere farklı suçlamalarla karşı karşıya kalırken, gözaltı ve tutuklamalar ardı ardına devam ediyor.

Son iki haftada (17 Ocak’tan itibaren) Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan menajer Ayşe Barım’a en az 45 kişi tutuklandı. En az dokuz gazeteci hakkında ise soruşturma açıldı.

Menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması Gezi'nin yasa dışı tapelerinden

Gözaltı, tutuklama ve soruşturmalar

İstanbul Barosu yönetiminin "örgüt propagandası yapma" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla 14 Ocak'ta görevden alınması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca baro yönetimi hakkında soruşturma izni istedi.

Hakkındaki "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla dört gün gözaltında tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ocak’ta tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Ocak’ta İstanbul, Mersin ve Van’da gözaltına alınan gazeteci ve gazete çalışanı altı kişi (Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Reyhan Hacıoğlu ve Vedat Örüç) “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 20 Ocak’ta tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eylem Babayiğit de 24 Ocak’ta tutuklandı.

Gazeteciler Seyhan Avşar, Ahmet Doğan Akın ve Candan Yıldız hakkında, öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e dair sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 21 Ocak’ta soruşturma açıldı. Gazetecilerin “Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlarından 8 yıla kadar hapsi istendi.

Cuma günü gözaltına alınan gazeteciler tutuklandı

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklama talebiyle sevk edildiği sevk edildiği mahkemece 21 Ocak’ta tutuklandı. Özdağ, özellikle mültecilerle ilgili ayrımcı söylemleri ve nefret politikaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"le suçlandı.

Gazeteciler Ali Ergin Demirhan ve Mustafa Bildircin yaptıkları haberlerden dolayı 22 Ocak’ta ifadeye çağrıldı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Züleyha Müldür, “örgüt üyeliği” iddiasıyla 25 Ocak’ta tutuklandı.

Aynı gün, ESP Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş'ın ve parti yöneticilerinin aralarında olduğu 34 kişi tutuklandı.

34 ESP’linin tutuklanması: Önceden alınan kararlar okundu

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, “örgüt üyeliği” iddiasıyla aynı gün tutuklandı.

Gezi Parkı protestolarının “planlayıcılarından” olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınan, sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım 27 Ocak’ta tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir programda Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ocak’ta ifadeye çağrıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık, yaptığı bir haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 27 Ocak’ta 'ivedilikle' ifadeye çağrıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi S.B ile ilgili yayınına 28 Ocak’ta inceleme başlattı.

Gazeteci Şirin Payzın, 28 Ocak’ta hakkında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Siirt Belediyesi Eş Başkanı ve eski Jin News Haber Müdürü Sofya Alağaş’ın “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın 28 Ocak’ta görülen yedinci ve karar duruşmasında gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Bilirkişi S.B. ile yaptıkları konuşmayı yayınlamasının ardından gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, 28 Ocak gecesi gözaltına alındı. (TY)



Halk TV: Gazetecilik yaptık, cevap hakkı kullandırdık