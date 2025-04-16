İki ayrı araştırmada seçmenler CHP ve İmamoğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Ankete katılanlara sorulan bir diğer soru ise “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı Ekrem İmamoğlu’na mı oy verirsiniz?” şeklindeydi. Ankete katılanların yüzde 48’i Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi, Erdoğan'ı tercih edenler ise yüzde 39 da kaldı.