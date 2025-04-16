ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 08:57
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 10:19
1 dk Okuma

İki ayrı araştırmada seçmenler CHP ve İmamoğlu

İki ayrı kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmada CHP'nin oyunu arttırdığı görüldü. Cumhurbaşkanı tercihi sorulanların ise yüzde 48'i İmamoğlu derken Erdoğan'ı tercih edenler yüzde 39'da kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İki ayrı araştırmada seçmenler CHP ve İmamoğlu

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından Nisan ayında 81 ilde 2400 kişiyle kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirildi. Ankete katılanlara altı soru soruldu ve tercihleri öğrenildi.

Görseli Büyüt

"Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?"

Bir süredir araştırmalarda birinci parti konumunda olan CHP'ye desteğin sürdüğü görüldü. CHP oyunu yükseltip yüzde 36,1 oy alırken AKP’nin ise yüzde 32,5 da kaldı. DEM Parti yüzde 8.7 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 7.9, İYİ Parti yüzde 4.2, Zafer Partisi yüzde 3.8, YRP yüzde 2.8 ve TİP yüzde 1.2 ile sıralamada yer aldı.

Görseli Büyüt

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Ankete katılanlara sorulan bir diğer soru ise “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı Ekrem İmamoğlu’na mı oy verirsiniz?” şeklindeydi. Ankete katılanların yüzde 48’i Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi, Erdoğan'ı tercih edenler ise yüzde 39 da kaldı.

Görseli Büyüt

İmamoğlu'nun tutuklanması

“Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise yüzde 57,7 “Doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” dedi. Kararı doğru bulanlar ise yüzde 28.2 oldu.

Görseli Büyüt

Diploma iptali

“Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi doğru bir karar mıdır?” sorusuna yanıt verenlerin ise yüzde 58,5 “Doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” dedi. Kararı doğru bulanlar ise yüzde 27.2 oldu.

Görseli Büyüt

“Türkiye iyi mi yoksa kötü mü yönetilmektedir?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 52,3’ü “Kötü yönetiliyor” yanıtını verdi.

Görseli Büyüt

“Türkiye’nin en önemli sorunu ne?” sorusunda ilk iki sıra değişmedi. Ankette yüzde 44,4 ile ekonomik kriz birinci sırada yer alırken “Adaletsizlik” ise yüzde 25,1 ile ikinci sıraya yerleşti.

Görseli Büyüt

PİAR tarafından yapılan nisan ayı anketinde de CHP yüzde 31,5 ile birinci parti çıktı. AK Parti ise 29,6 ile ikinci sırada yer aldı. Yöneylem araştırmasından farklı olarak MHP 3. sırada DEM Parti ise 4. sırada yer aldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
ilgili haberler
Özel’den Bahçeli’ye "3T" çağrısı: CHP’nin A planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur
Bugün 08:46
/haber/ozelden-bahceliye-3t-cagrisi-chpnin-a-plani-da-z-plani-da-ekrem-imamogludur-306530
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özel’den Bahçeli’ye "3T" çağrısı: CHP’nin A planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur
Bugün 08:46
/haber/ozelden-bahceliye-3t-cagrisi-chpnin-a-plani-da-z-plani-da-ekrem-imamogludur-306530
Sayfa Başına Git