İki ayrı araştırmada seçmenler CHP ve İmamoğlu
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından Nisan ayında 81 ilde 2400 kişiyle kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirildi. Ankete katılanlara altı soru soruldu ve tercihleri öğrenildi.
"Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?"
Bir süredir araştırmalarda birinci parti konumunda olan CHP'ye desteğin sürdüğü görüldü. CHP oyunu yükseltip yüzde 36,1 oy alırken AKP’nin ise yüzde 32,5 da kaldı. DEM Parti yüzde 8.7 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 7.9, İYİ Parti yüzde 4.2, Zafer Partisi yüzde 3.8, YRP yüzde 2.8 ve TİP yüzde 1.2 ile sıralamada yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi
Ankete katılanlara sorulan bir diğer soru ise “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı Ekrem İmamoğlu’na mı oy verirsiniz?” şeklindeydi. Ankete katılanların yüzde 48’i Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi, Erdoğan'ı tercih edenler ise yüzde 39 da kaldı.
İmamoğlu'nun tutuklanması
“Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise yüzde 57,7 “Doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” dedi. Kararı doğru bulanlar ise yüzde 28.2 oldu.
Diploma iptali
“Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi doğru bir karar mıdır?” sorusuna yanıt verenlerin ise yüzde 58,5 “Doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum” dedi. Kararı doğru bulanlar ise yüzde 27.2 oldu.
“Türkiye iyi mi yoksa kötü mü yönetilmektedir?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 52,3’ü “Kötü yönetiliyor” yanıtını verdi.
“Türkiye’nin en önemli sorunu ne?” sorusunda ilk iki sıra değişmedi. Ankette yüzde 44,4 ile ekonomik kriz birinci sırada yer alırken “Adaletsizlik” ise yüzde 25,1 ile ikinci sıraya yerleşti.
PİAR tarafından yapılan nisan ayı anketinde de CHP yüzde 31,5 ile birinci parti çıktı. AK Parti ise 29,6 ile ikinci sırada yer aldı. Yöneylem araştırmasından farklı olarak MHP 3. sırada DEM Parti ise 4. sırada yer aldı.
(Mİ)