İki Almanya'nın birleşmesi konusunda bilmediğiniz 10 şey

1. Berlin Duvarı bir yanlışlık yüzünden yıkıldı

Doğu Almanya yetkilileri üzerinde Doğu ile Batı arasındaki seyahat özgürlüğünün genişletilmesi doğrultusundaki artan baskılara karşın hiç kimse 9 Kasım 1989 sabahı insanların duvarı yıkacağı beklentisiyle uyanmamıştı. Aslında, hükümet o gün protestocuları yatıştırmak için yeni ve daha gevşek seyahat düzenlemeleri yapılacağını duyurmaya karar vermişti.

Ancak göreve yeni atanan hükümet sözcüsü Günter Schabowski sayesinde tarih farklı bir yöne aktı.

Basın toplantısının sorumluluğunu üstlenmiş olan Schabowski ne söyleyeceği konusunda düzgün bir şekilde bilgilendirilmemişti.

Bir muhabirin düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği sorusuna yanıt verirken bocaladı. Düzenlemeler resmen ertesi gün başlayacak ve uzun bir vize başvurusu sürecini içerecekti. Schabowski duraksadı ve ardından "Ab sofort" dedi: "Hemen, şimdi."

Birkaç saat içinde on binlerce insan duvarın önünde toplandı ve sonrası tarih oldu.