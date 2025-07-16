IKBY’deki İHA saldırıları nedeniyle bazı şirketler petrol üretimini durdurdu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Duhok kentindeki üç ayrı petrol sahasına, bu sabah saatlerinde bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sabah saat 07.14’te Duhok’taki Hand petrol sahasına düzenlenen saldırıda herhangi bir maddi kayıp ya da can kaybının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saat 06.00, 06.15 ve 07.00’da da Zaho’da iki ayrı petrol sahasına bomba yüklü İHA saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Zaho ve Duhok’taki petrol sahalarına yönelik saldırıları “terör saldırısı” olarak niteledi ve saldırılardan altyapının büyük zarar gördüğünü açıkladı.

Bakanlık, Federal Irak Hükümeti’ne ve uluslararası topluma “Enerji sektöründe görev yapan personelin can güvenliğini korumak, enerji altyapısının güvenliğini sağlamak ve Kürdistan Bölgesi’nde bu tür saldırıların tekrarını önlemek için acilen harekete geçilmesi,” çağrısında bulundu.

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Şirketler petrol üretimini durdurdu

Son iki haftada Erbil ve Bağdat yönetimleri arasında suçlama ve sorumluluk krizine yol açan petrol sahaları ile havalimanları gibi stratejik noktalara toplam 11 İHA ve füze saldırısı düzenlendi.

Askeri uzmanlara göre saldırıların arkasında hem iç siyasi çekişmeler hem de bölgesel gerilimler yer alıyor.

Son olarak bugünkü saldırıların ardından iki şirket, Zaho ve Duhok’taki petrol üretimini durdurduğunu duyurdu.

Norveçli enerji şirketi DNO, Tawke petrol sahasındaki faaliyetlerine saldırılardan sonra yeniden başlayacağını belirtti.

İngiltere merkezli Gulf Keystone Petroleum (GKP) şirketi de yaptığı açıklamada, “Son iki gün içinde şirketin Şexan sahası civarındaki bazı petrol sahalarında patlamalar yaşandığına dair raporlar tarafımızdan not edilmiştir. Bir güvenlik önlemi olarak, üretim geçici olarak durdurulmuş ve çalışanların korunması için gerekli adımlar atılmıştır. Şirket varlıkları herhangi bir zarar görmemiştir,” dedi.

Bakanlar Kurulu'ndan saldırılara tepki

Öte yandan, bugün Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu da Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin katılımıyla toplandı.

Toplantının başında, özellikle petrol sahalarını hedef alan saldırılar “terör eylemi” olarak nitelendirildi ve kınandı. Açıklamada, saldırıların petrol üretimine ciddi maddi zarar verdiği ve bölgenin ekonomik ile enerji altyapısını hedef aldığı vurgulandı.

Bakanlar Kurulu, Federal Irak Hükümeti’ne saldırılara karşı yasal sorumluluğunu yerine getirme ve gerekli güvenlik önlemlerini alma çağrısında bulundu.

Toplantının ana gündemini memur maaşları ile Bağdat’la varılan yeni mali mutabakat oluşturdu. Kurul, maaş ödemeleri ve diğer mali hakların sağlanması için Federal Hükümetle yapılan anlaşmayı onayladı.

⇒ Federal Irak Hükümeti, iki aydır IKBY'deki memurların maaşlarını göndermiyordu. Hükümet, petrol ve gümrük gelirlerinin paylaşımı karşılığında, IKBY’ye federal bütçeden yüzde 17 oranında pay ayırıyor. 2023’te yapılan anlaşma kapsamında, Bağdat yönetimi IKBY’ye aylık yaklaşık 900 milyar Irak dinarı (yaklaşık 600 milyon dolar) ödeme yapmayı kabul etti.

Kaynaklar: Rûdaw, Anadolu Ajansı. (TY)