HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.01.2026 11:18 28 Ocak 2026 11:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.01.2026 11:26 28 Ocak 2026 11:26
Okuma Okuma:  1 dakika

IKBY’de Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath’a sansür

IKBY'nin en büyük yayın platformu Mix Media, sansürü Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath’ın “Kürdistan karşıtlığına” bağladı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yerel yayın hizmeti sunan Mix Media şirketi; Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath kanallarının yayınlarını askıya aldığını duyurdu.

Şirket, kararın gerekçesi olarak bu kanalların "dezenformasyon yapması ve Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarına aykırı yayın politikası izlemesini" gösterdi.

Rûdaw’ın aktardığına göre Mix Media Teknik Sorumlusu Omid Muhammed Hasan, yayın akışlarında belirli bir "filtre" uyguladıklarını söyledi. Hasan, "Bölge çıkarlarıyla bağdaşmayan kanallara platformumuzda yer vermiyoruz" dedi.

Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath’a asılsız haber yaptığını belirterek sansürü “Kürdistan karşıtlığına” bağladı.

Mix Media IKBY’deki en büyük yasal medya yayın platformu. 250 bin ile 300 bin arasında abonesi bulunuyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Mix Media al jazeera
