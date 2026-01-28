IKBY’de Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath’a sansür

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yerel yayın hizmeti sunan Mix Media şirketi; Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath kanallarının yayınlarını askıya aldığını duyurdu.

Şirket, kararın gerekçesi olarak bu kanalların "dezenformasyon yapması ve Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarına aykırı yayın politikası izlemesini" gösterdi.

Rûdaw’ın aktardığına göre Mix Media Teknik Sorumlusu Omid Muhammed Hasan, yayın akışlarında belirli bir "filtre" uyguladıklarını söyledi. Hasan, "Bölge çıkarlarıyla bağdaşmayan kanallara platformumuzda yer vermiyoruz" dedi.

Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath’a asılsız haber yaptığını belirterek sansürü “Kürdistan karşıtlığına” bağladı.

Mix Media IKBY’deki en büyük yasal medya yayın platformu. 250 bin ile 300 bin arasında abonesi bulunuyor.

(HA)