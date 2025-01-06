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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 12:47
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 12:53
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IKBY, gazeteci Süleyman Ahmed’i 1,5 yıl sonra serbest bırakıyor

Kürdistan Bölgesi İstinaf Mahkemesi, Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) 1 Ekim 2023'te kaçırarak tutukladığı ve 3 yıl hapse mahkum ettiği Rojnews editörü Süleyman Ahmed hakkındaki suçlamaları düşürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
IKBY, gazeteci Süleyman Ahmed’i 1,5 yıl sonra serbest bırakıyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY), bir buçuk yıldır tutuklu olan Rojnews Arapça editörü Süleyman Ahmed hakkında tahliye kararı çıktı.

Dosyanın avukatlarından Neriman Ahmed, Kürdistan Bölgesi İstinaf Mahkemesi'nin gazeteci Süleyman Ahmed hakkında karar verdiğini açıkladı. Üst mahkemenin Süleyman Ahmed hakkındaki suçlamaları düşürdüğünü ve serbest bırakılmasına karar verdiğini duyurdu.

1 Ekim 2023'ten beri tutuklu

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) güçleri Süleyman Ahmed’i, 1 Ekim 2023’te Suriye’den Irak’a geçerken tutuklanmıştı.

211 gün boyunca kendisinden haber alınamayan gazeteciyle avukatları ilk teması 22 Mayıs 2024’te Duhok’ta emniyet binasında kurabilmişti.

PKK adına ‘casusluk’ ve ‘ulusal güvenliği tehlikeye atmakla’ suçlanan gazeteci 29 Temmuz 2024'te 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

KDP’nin tutukladığı gazeteciye 3 yıl hapis cezası
KDP’nin tutukladığı gazeteciye 3 yıl hapis cezası
30 Temmuz 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Süleyman Ahmed RojNews
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