IKBY, gazeteci Süleyman Ahmed’i 1,5 yıl sonra serbest bırakıyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY), bir buçuk yıldır tutuklu olan Rojnews Arapça editörü Süleyman Ahmed hakkında tahliye kararı çıktı.
Dosyanın avukatlarından Neriman Ahmed, Kürdistan Bölgesi İstinaf Mahkemesi'nin gazeteci Süleyman Ahmed hakkında karar verdiğini açıkladı. Üst mahkemenin Süleyman Ahmed hakkındaki suçlamaları düşürdüğünü ve serbest bırakılmasına karar verdiğini duyurdu.
1 Ekim 2023'ten beri tutuklu
Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) güçleri Süleyman Ahmed’i, 1 Ekim 2023’te Suriye’den Irak’a geçerken tutuklanmıştı.
211 gün boyunca kendisinden haber alınamayan gazeteciyle avukatları ilk teması 22 Mayıs 2024’te Duhok’ta emniyet binasında kurabilmişti.
PKK adına ‘casusluk’ ve ‘ulusal güvenliği tehlikeye atmakla’ suçlanan gazeteci 29 Temmuz 2024'te 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
KDP’nin tutukladığı gazeteciye 3 yıl hapis cezası
(HA)