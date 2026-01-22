IKBY'deki Türkmen partilerinden "Suriye'de Kürtler'e yönelik saldırılar durdurulsun" çağrısı

"Tüm tarafları itidalli olmaya çağıran bölgedeki Türkmenler, sorunların tüm bileşenlerin özgürlüğü ve haklarının korunacağı şekilde diyalog ve görüşme yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Suriye'de tüm bileşenlerin haklarının tam olarak sağlanmasına yönelik desteklerini dile getiren Türkmenler, Suriye'nin, farklı bileşenlerin dil ve kültür haklarının sağlanması ve barışçıl bir arada yaşama konusunda Kürdistan Bölgesi'nin başarılı tecrübesinden yararlanması gerektiğine işaret etti.

Açıklamalarının başka bir bölümünde Türkmen bileşenler; uluslararası topluma ve özellikle ABD’ye çağrıda bulunarak, saldırıların durdurulması ve ülkenin yeni anayasasında tüm bileşenlerin ulusal ve dini haklarının güvence altına alınması için Suriye Hükümetine baskı yapmalarını istedi.