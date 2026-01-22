IKBY'deki Türkmen partilerinden "Suriye'de Kürtler'e yönelik saldırılar durdurulsun" çağrısı

Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin alanındaki Türkmen toplumundaki farklı siyasal eğilimleri temsil eden Türkmen Kalkınma Partisi, Türkmen Demokrat Partisi, Türkmen Şafak Partisi – Kerkük, Türkmen Ulusal Kurtuluş Partisi ve Türkmen Birlik Partisi, Suriye ve Rojava özerk yönetim alanında gerçekleşmekte olan olaylarla ilgili ortak tutum açıkladı.
Partiler, ortak açıklamada "Suriye ve Rojava Kürdistan'daki son olaylara ve Suriye ordusunun ülkedeki yerel Kürt halkına yönelik saldırılarını kaygıyla izl[ediklerini]" dile getirdi.
"Kürtlere saldırılar durdurulsun"
K24'ün haberine göre, 5 parti de uluslararası topluma çağrıda bulunarak Suriye'de Kürtlere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. K24'ün özetleyerek aktardığı açıklama şöyle:
"Tüm tarafları itidalli olmaya çağıran bölgedeki Türkmenler, sorunların tüm bileşenlerin özgürlüğü ve haklarının korunacağı şekilde diyalog ve görüşme yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.
"Suriye'de tüm bileşenlerin haklarının tam olarak sağlanmasına yönelik desteklerini dile getiren Türkmenler, Suriye'nin, farklı bileşenlerin dil ve kültür haklarının sağlanması ve barışçıl bir arada yaşama konusunda Kürdistan Bölgesi'nin başarılı tecrübesinden yararlanması gerektiğine işaret etti.
Açıklamalarının başka bir bölümünde Türkmen bileşenler; uluslararası topluma ve özellikle ABD’ye çağrıda bulunarak, saldırıların durdurulması ve ülkenin yeni anayasasında tüm bileşenlerin ulusal ve dini haklarının güvence altına alınması için Suriye Hükümetine baskı yapmalarını istedi.
IKBY'deki Türkmenler
Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yaşayan Türkmen nüfusa ilişkin kesin ve herkesçe kabul edilmiş bir sayı olmamakla birlikte genel olarak birleşilen tahmini nüfus IKBY alanında 500 ila 650 bin kişi. Irak'ın tamamındaysa toplam Türkmen nüfusa ilişkin tahminler 1,5 ila 3 milyon arasında değişiyor.
IKBY alanındaki Türkmen nüfusa Türkmenlerin büyük bir bölümünü oluşturdukları Kerkük dahil değil. Kerkük Irak'ın bir ili olarak tasnif ediliyor.
IKBY alanındaki Türkmen nüfusun yaşadığı başlıca yerleşimler başkent Erbil/Hewler (kent merkezi ve çevresi), Duhok (daha sınırlı), Süleymaniye (kent içinde dağınık).
Altunköprü ve Kerkük "gri bölge" olarak adlandırılan IKBY ve Bağdat arasında nereye bağlı olduklarına ilişkin tartışmanın sürdüğü alanda halen Bağdat'a bağlı iki kent.
Türkmen partilerinin ikisi Türkmen Reform Partisi ve Irak Türkmen Cephesi IKBY Meclisinde temsil ediliyor. 100 üyeli IKBY Meclisinde "azınlık" kotasından 2 Türkmen milletvekili var.
Türkmenler tahmini 6,3 milyon olan IKBY nüfusunun yüzde 8 ila 10'unu oluşturuyor, meclisteyse 100 sandalyeden ikisini elde bulunduruyor. Kerkük'ün tartışmalı konumu ve Türkmen nüfusun azınlık statüsü nedeniyle Türkmenlerin siyasal etkisi toplumsal varlıklarının daha gerisinde.
