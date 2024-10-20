IKBY'de milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaklaşık 2 senedir ertelenen 6. dönem milletvekili seçimleri için seçmenler, saat 07.00'de sandık başına gitmeye başladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 18 Ekim Cuma günü yapılan 215 bin 960 güvenlik gücünün katıldığı özel oylama sürecinde yüzde 97'ye ulaşan bir katılım sağlanmıştı.

Bugünkü oylamada ise 2 milyon 683 bin 618 genel seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor ve oy kullanma süreci saat 18.00'de sona erecek.

Erbil merkezli Rudaw’ın haberine göre, seçim sürecini 16 konsolosluk ve yabancı kuruluştan bin 830 kişinin yanı sıra 22 yabancı ve uluslararası medya kuruluşundan 109 gazeteci ile siyasi parti ve yerel sivil kuruluşlarının gözlemcileri dâhil isimleri doğrulanmış 9 bin 610 yerli gözlemci izleyecek.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde 368'i kadın olmak üzere 1191 aday yarışıyor. Adaylar, Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılan 100 sandalyelik meclise girmek için yarışacak.

Adayların partilere dağılımı şöyle:

Kürdistan Demokrat Partisi: 190 aday

190 aday Kürdistan Yurtseverler Birliği: 172 aday

172 aday Halk Cephesi: 123 aday

123 aday Yeni Nesil Hareketi: 92 aday

92 aday Kürdistan Bölgesi İttifakı: 84 aday

84 aday Helwest Hareketi: 72 aday

72 aday Değişim Hareketi (Goran): 64 aday

64 aday Kürdistan İslami Birliği: 63 aday

63 aday Kürdistan Adalet Toplumu Partisi: 59 aday

59 aday Ulusal İttifak: 59 aday

59 aday Serdem Listesi: 41 aday

41 aday Kürdistan İslami Hareketi: 35 aday

35 aday Kürdistan İslami İlişkiler Hareketi: 15 aday

15 aday Irak Türkmen Cephesi: 11 aday

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonundan cuma günü yapılan açıklamada, tüm seçim sonuçlarının Bağdat’taki merkeze gönderileceği ve genel seçimlerin tamamlanmasından 24 saat sonra seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu.

2018 seçimleri ve seçim sistemi ile kotalarda yapılan değişiklikler IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmişti. IKBY'de 111 sandalyeli meclis için yarışan partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birliği'nin (Yekgirtu) yer aldığı Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ile Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı. Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti. Irak Federal Mahkemesi, 21 Şubat'ta aldığı kararda, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna hükmederek meclisteki koltuk sayısının 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı. Irak Yüksek Yargı Konseyi ise 21 Mayıs'ta, 100 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.

(VC)