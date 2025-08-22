ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 15:10
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 17:12
2 dk Okuma

IKBY Başkanlığı’ndan Süleymaniye’deki çatışmaya dair açıklama

Kentte dün gece yaşanan çatışmalarda üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

BİA Haber Merkezi

IKBY Başkanlığı’ndan Süleymaniye’deki çatışmaya dair açıklama
Fotoğraf: YNK'nin resmi X hesabı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde, bölgedeki ikinci büyük parti Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (YNK) eski Eş Başkanı ve Halk Cephesi lideri Lahur Şeyh Cengi’nin gözaltına alınmak istenmesi üzerine çatışma çıktı.

Cengi’nin kaldığı Lalezar Oteli çevresinde dün gece başlayan ve yaklaşık dört saat süren çatışmalarda üç güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Operasyonun ardından Cengi ile kardeşleri Polad ve Aso Şeyh Cengi gözaltına alındı.

Can kayıplarının yanı sıra Lalezar Oteli ve çevresinde maddi hasar meydana geldi.

Cengi Talabani, YNK’nin kurucusu ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yeğenidir.
Hayatını kaybeden güvenlik güçleri Ari Şeyh Suad Talabani, Diyar Serdar Hakim ve Sermend Ali, Görsel: Rûdaw

Operasyonla eş zamanlı olarak, Cengi’ye yakınlığıyla bilinen Zoom TV’nin Süleymaniye bürosuna da baskın düzenlendi ve bir muhabir gözaltına alındı.

Süleymaniye Asayiş Soruşturma Mahkemesi, önceki gün Halk Cephesi lideri Cengi hakkında, Irak Ceza Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca “güvenliği tehlikeye atma ve istikrarı bozma” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.

İtidal çağrısı

Çatışmaların ardından yazılı açıklama yayımlayan IKBY Başkanlığı, tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

Rûdaw’da yer alan habere göre, açıklamada şöyle dendi:

“Bu sabah Süleymaniye’de yaşanan ve maalesef bir dizi ölüme neden olan talihsiz olayın ardından, hukukun üstünlüğünü, şehrin asayiş ve huzurunun korunmasını, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasını vurguluyoruz. Tüm sorun ve anlaşmazlıkların yasa yoluyla ve şiddetten uzak bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, tüm kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz.”

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de “Bu ülkenin gençleri kurban edilmemeli, her türlü sorun ve anlaşmazlık yasal yollarla çözülmelidir. Tüm taraflarla birlikte bu çatışmalara son vermek, kan dökülmesini ve şiddeti engellemek için çaba gösteriyorum,” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de sosyal medya platformu X’ten bir açıklama yaparak “Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak’ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz,” dedi. (TY)

IKBY YNK Lahur Şeyh Cengi Öncü Keçeli Mesrur Barzani
