III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali başlıyor

Mitolojiyi sinemanın yanı sıra farklı sanat dallarıyla buluşturan Uluslararası Mitoloji Film Festivali, bu yıl üçüncü kez sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalin bu yılki teması “Mitoloji ve Kadın”.

Festivalin direktörlüğünü Gülşah Elikbank, sanat yönetmenliğini ise Gökmen Küçüktaşdemir üstleniyor. Dokuz gün boyunca devam edecek program; kısa film ve dijital oyun yarışmaları, uluslararası film gösterimleri, paneller, söyleşiler, atölyeler ve antik kentlerde gerçekleştirilecek özel etkinliklerle zenginleşiyor.

Troya’da Ödül Töreni

Festivalin kapanış töreni, 30 Eylül’de Troya Antik Kenti’nde yapılacak. Her yıl sinema ve akademi alanında iz bırakan isimlere takdim edilen simgesel ödüller bu kez yönetmen Derviş Zaim (Ülgen/İyilik Ödülü) ve arkeolog Prof. Dr. Necmi Karul’a (Mergen/Bilgelik Ödülü) verilecek. Daha önce Ezel Akay, Ercan Kesal, Muazzez İlmiye Çığ ve Prof. Dr. Mehmet Özdoğan gibi isimlere sunulan ödüller bu yıl arkeolog ve seramik sanatçısı Hülya Akyol tarafından özel olarak tasarlandı.

Antik Mekânlarda Sanat

Festivalin en dikkat çekici duraklarından biri, Aydın’daki Tralleis Antik Kenti olacak. Dünyanın bilinen en eski notalı müzik eseri Seikilos Yazıtı’na ev sahipliği yapan bu antik mekânda, 25 Eylül’de İsveçli topluluk YoJuliet sahne alacak. Konserin ardından düzenlenecek “İnsanlığın Ortak Hikâyesi” söyleşisinde, akademisyenler ve yazarlar Anadolu’nun kadim mirasını günümüz kültürel hafızasıyla buluşturacak.

Dijital Oyun Yarışması

Festivalin yeniliklerinden biri de Dijital Oyun Yarışması. LUGAL Games iş birliğiyle düzenlenen yarışma, Anadolu mitolojisini dijital dünyaya taşımayı amaçlıyor. Seçilen projeler profesyonel mentörlük ve uluslararası yatırım desteği kazanma şansı elde edecek.

Zengin Film Seçkisi

Kısa film yarışmasında kadın kahramanlar ve tanrıça figürleri öne çıkarken; özel gösterimler arasında Christian Petzold’un Undine, Hayao Miyazaki’nin Ponyo, Claude Barras’ın My Life as a Courgette, Gorō Miyazaki’nin Earwig and the Witch ve James Gunn’ın Superman gibi filmler yer alıyor. Ayrıca, Önder Şengül’ün Balinanın Bilgisi ve Ülkü Sönmez’in HisTroy yapımları da programda izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca “Kahramanın Yolculuğu”, “Mitoloji ve Semboller” ve “Antik Kütüphaneler ve Felsefe” gibi panellerin yanı sıra senaryo atölyeleri ve genç sinemacılar için özel buluşmalar da düzenlenecek.

Kolektif Kitap: Mitoloji Günümüze Ne Söylüyor?

Bu yıl ayrıca festival kapsamında “Mitoloji Günümüze Ne Söylüyor?” başlıklı kolektif bir kitap da ilk kez okurlarla buluşacak.

Çalışmada Prof. Dr. Akın Ersoy, Prof. Dr. Metin Ekici, Özlem Ertan ve Rahmi Aydemir gibi isimler mitolojiyi arkeoloji, edebiyat, sinema ve halk kültürü üzerinden tartışıyor.

Geniş Destek Ağı

Festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TGA, Türk Hava Yolları, Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, Efeler Belediyesi, Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Mxincubation katkılarıyla gerçekleşiyor.

Tüm gösterim, panel ve söyleşilerin halka açık ve ücretsiz olduğu III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nin ayrıntılı programına www.mitolojifest.com ve @mitolojifest Instagram hesabından ulaşılabiliyor.

(DD/AY)