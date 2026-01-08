III. Sanat Dünyamız Film Günleri başlıyor

Yapı Kredi Yayınları’nın (YKY) düzenlediği III. Sanat Dünyamız Film Günleri, 23-26 Ocak 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl “Kim Kimi Yiyor?” temasıyla düzenlenen festival, besin kaynaklarının dağılımı, gıda aktivizmi, açlık ve tokluk ilişkisi, mutfaktaki cinsiyet rolleri ve yemeğin kültürel boyutlarına odaklanıyor.

Programın küratörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan üstleniyor.

Festival kapsamında yeni yapımların yanı sıra klasik filmler de izleyiciyle buluşturulacak.