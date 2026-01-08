ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
III. Sanat Dünyamız Film Günleri başlıyor

“Kim Kimi Yiyor?” temalı festival, besin dağılımı, gıda aktivizmi, açlık-tokluk ilişkisi ve yemeğin kültürel boyutlarına odaklanıyor.

BİA Haber Merkezi

III. Sanat Dünyamız Film Günleri başlıyor
Görsel: “Sedmikrasy” (Papatyalar) filminden bir sahne.

Yapı Kredi Yayınları’nın (YKY) düzenlediği III. Sanat Dünyamız Film Günleri, 23-26 Ocak 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl “Kim Kimi Yiyor?” temasıyla düzenlenen festival, besin kaynaklarının dağılımı, gıda aktivizmi, açlık ve tokluk ilişkisi, mutfaktaki cinsiyet rolleri ve yemeğin kültürel boyutlarına odaklanıyor.

Programın küratörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan üstleniyor.

Festival kapsamında yeni yapımların yanı sıra klasik filmler de izleyiciyle buluşturulacak.

Sanat performansları ve resim seçkileri

Seçkide, Vera Chytilova’nın 1966 yapımı Sedmikrasy (Papatyalar) ve Laura Wandel’in 2025 yapımı L’intérêt d’Adam (Adam’ın İyiliği İçin) gibi filmler yer alıyor.

YKY’den yayımlanan Obur Zihin kitabının yazarı ve ABD’li antropolog John S. Allen, konuk küratör olarak festivale katkıda bulunacak. Allen, 2001: A Space Odyssey ve Big Night filmlerini seçkide sunarken, 27 Ocak’ta “İnsan Gözüyle: Çıtır” başlıklı bir konferans verecek.

Festival süresince güncel sanat performansları ve resim seçkileri de izleyiciyle buluşacak.

Sanatçı CANAN “Zengin Mutfağında Fakir Yemeği – Şeftali Reçeli” performansını, sanatçı Tunca ise KYKEON adlı tadım performansını sunacak. Ressam Vardal Caniş’in yemek sofraları ve lokantaları konu alan eserleri de Loca’da sergilenecek.

Sanat Dünyamız Film Günleri’nin tam programı 15 Ocak’ta düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak ve biletler aynı gün satışa sunulacak. (TY)

