"İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustosta son 34 ayın en yüksek düzeyine ulaştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunduğu ağustos dış ticaret istatistiklerine göre geçtiğimiz ay ihracat "yüzde 2,4 artarak 22,1 milyar dolar oldu, ithalat ise aynı sürede yıllık yüzde 10,8 düşüşle 27 milyar dolara geriledi." Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte düzenlendikleri toplantıda "ihracatın ithalatı karşılama oranı[nın] son 34 ayın en yüksek [düzeyine]" ulaştığını ileri sürdü.

Bu rakamlara göre ağustos ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81 düzeyinde.

34 ay önce, haziran 2021'de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 artarak 18 milyar 807 milyon dolar, ithalat ise yüzde 38,1 artarak 21 milyar 880 milyon dolar olarak gerçekleş[mişti]". Bu tarihte ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86 düzeyindeydi.

Bakanın verdiği sayılara göre, "Ağustos 2024'te ihracatın ithalatı karşılama oranı 10,5 puan arttı. Ağustos 2023'te bu oran yüzde 71,2 idi. 2024 ocak-ağustos arasında 8 aylık mal ihracatı yüzde 3,9 oranında artarak 170,8 milyar dolara yüksel[di]. Böylece ilk 8 ayda mal ihracatı[nda] net 6,3 milyar dolar artış sağlan[dı]. 2024 ocak-ağustos döneminde ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 oranında azalışla 225,7 dolara gerile[di]."

En yüksek ihracat ham madde grubunda

Ömer Bolat ağustosta "en çok ihracat[ın] yüzde 3,1 artış ve 11 milyar 471 milyon dolarla 'ham madde (ara mallar)' grubunda gerçekleşti[ğini]" söyledi. "Bu grubu yüzde 0,5 artış ve 7 milyar 574 milyon dolarla 'tüketim malları', yüzde 0,4 azalış ve 2 milyar 759 milyon dolarla 'yatırım (sermaye) malları' [izledi]".

İhracatın payı imalatta yüzde 94,6 oldu

Ağustosta sektörlere göre ihracatın payı, "imalat sanayisinde yüzde 94,6 (20 milyar 882 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,1 (684 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (380 milyon dolar) olarak gerçekleşti."

En büyük ihracat kapısı Almanya

Ağustosta en çok ihracat yapılan ülke de "1 milyar 674 milyon dolarla Almanya oldu."

Almanya'nın ardından "1 milyar 338 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 169 milyon dolarla İngiltere geldi."

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46 olarak hesaplandı.

İhracatta Avrupa Birliği başta

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, "8 milyar 817 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 921 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 392 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri [oldu]."

İthalatta en büyük düşüş ham maddede

Bakanın verdiği bilgilere göre, ağustosta ithalatta en yüksek düşüş yüzde 13,1 ile "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grupta 18 milyar 765 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleşti. Ham maddeyi, 4 milyar 180 milyon dolarla "tüketim malları" izledi. Tüketim malları ithalatında yüzde 1,1 artış oldu. Yatırım malları ithalatı yüzde 10,7 düşüşle 4 milyar 32 milyon dolar olarak kaydedildi.

İthalat imalat sanayisinde başı çekiyor

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 81,8 ile imalat sanayisinde (22 milyar 87 milyon dolar), yüzde 11,9 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 212 milyon dolar), yüzde 2,7 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (722 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Çin, Rusya ve Almanya en büyük ithalatçı ülkeler

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 21 milyon dolarla Çin, 3 milyar 358 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 46 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,8 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği en büyük ithalatçı ülkeler grubu

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 209 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 641 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 4 milyar 865 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Dış ticaret açığında yüzde 33,6 azalma

GTS kapsamında ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 azalışla 225 milyar 666 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,7 düşüşle 396 milyar 467 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 33,6 azalarak 54 milyar 866 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 oldu.

(AEK)