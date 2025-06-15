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Yayın Tarihi: 15 Haziran 2025 15:56
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2025 16:07
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Ihlara Vadisi’nde balon kazası: Pilot hayatını kaybetti

Kazada balonun pilotu hayatını kaybederken, 12 yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ihlara Vadisi’nde balon kazası: Pilot hayatını kaybetti
Fotoğraf: Sosyal Medya

Aksaray'da Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonlarından biri sert iniş yapmak zorunda kalırken, iniş sırasında yaşanan kazada balonun pilotu hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Ihlara bölgesinden havalanan sıcak balonlarından birisi Karataş köyü yakınlarında anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Balonun inişi sırasında kaza yaşandı.

Pilot hayatını kaybetti

Kazada, balon pilotu hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine inceleme yapmak için Aksaray Cumhuriyet Savcısı geldi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Valilik: Tahkikat başlatıldı

Aksaray Valiliği'nden de yaşanan balon kazası ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"15.06.2025 tarihi, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza nedeniyle balonun pilotu arkadaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu, ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (UEİMB) tarafından teknik inceleme süreci başlatılmıştır" denildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
aksaray balon kazası pilot
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