İHD’den Ortadoğu’daki savaşlara karşı “barış nöbeti”

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi yönetici ve üyelerinin her ayın ilk Cuma günü tuttuğu “Barış Nöbeti” kapsamındaki basın açıklaması bugün yapıldı.

Dernek binasındaki açıklamada, bu ay Ortadoğu’daki savaşlar konu edildi.

“Savaş suçu işlemeye devam ediyorlar”

MA’nın haberine göre, “Savaş bütüncül hak ihlalidir” pankartı asılan açıklamada söz alan İHD Ankara Şube Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazmacı, şunları söyledi:

“Coğrafyanın her noktasında bir gerilim ve savaş oyunu oynanmaya devam ediyor ve insanların büyük bir bölümü savaş ya da olağanüstü koşullarda yaşam hakları için mücadele ediyor. Dünya üzerinde yersiz ve yurtsuzların sayısı artıyor, insanlar mülteci olmak zorunda bırakılıyorlar.

Savaş politikalarını üreten yöneticiler ve onların işbirlikçisi silah tüccarları, dünyayı bir çukura doğru itiyor. Birlikte savaş suçu işlemeye devam ediyorlar, ediyorsunuz. Doğaya ve insana karşı kendi çıkarlarınız için savaşarak tüm canlıları bir sayıdan ibaret kılmaya çalışıyorsunuz.

Ekonomik ve doğal kaynakların, toprağın egemenler tarafından gasp edilmesine karşı halklar olarak kendi savunma savaşımızı veriyoruz. Savaş politikaları üreterek yaşamlarımız üzerinde karar sahibi olamazsınız. Sizlerden kurtulmamız, barışı tesis etmemiz ve yaşam haklarımız için yeni bir dünya düzeni kurmamız gerekiyor.”

Cumhuriyetin yüz yıllık sürecinde şiddet, nefret ve savaşın, devlet normu haline geldiğini belirten Yazmacı, “100 yıllık savaş ve nefret ikliminden çıkmanın yolu, şiddeti devlet normu haline getirmeden, modern devletin kuruluş aklı olan hak ihlallerini yapmadan, amasız, fakatsız bir barış ve demokrasi aklı kurmakla mümkün olur. Hak ve özgürlükleri korumak asıl sorumluluğunuz olmak zorundadır ve tartışılmazdır. Toplumsal sözleşmeyi ve sorumluluğunuzu hatırlatıyor, bir kez daha insanlığa çağırıyoruz. Barışı ve demokrasi isteğimizi birlikte haykıracağız. Savaşa birlikte direneceğiz ve buradayız” dedi. (AS)