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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 16:16
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 16:19
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İHD’den mülteci işçi Nourtani için adalet çağrısı

“Vezir Mohammad Nourtani’nin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmeli.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/ihdden-multeci-isci-nourtani-icin-adalet-cagrisi.jpg
Fotoğraf: AA

İnsan Hakları Derneği (İHD), Zonguldak’ta öldürülen mülteci maden işçisi Vezir Mohammad Nourtani’yle ilgili açıklama yaptı.

Zonguldak’ta 10 Kasım’da kaçak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında kayıtsız ve güvencesiz çalışırken rahatsızlanan Vezir Mohammad Nourtani’nin hem işyerinin kaçak işletildiğinin öğrenilmemesi hem de kayıtdışı çalıştığının anlaşılmaması için öldürüldüğü ve cesedinin kısmen yakılarak maden sahasından uzak bir yere taşındığı ileri sürüldü.

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“Neden hiçbir önlem alınmadı?”

İHD konuyla ilgili yaptığı “Mülteci Hakları İnsan Haklarıdır” başlıklı açıklamasında, olayın, Türkiye’de mültecilerin yaşadığı çıplak gerçeği göz önüne serdiğini belirtti:

“Yetkililere soruyoruz…

Vezir Mohammad Nourtani hangi statüde Türkiye’de kalıyor?

Türkiye’ye ne zaman girdi? Göç idaresi aile ile ilgili hangi işlemleri yaptı ve ne tür sosyal destek programına alındı?

Türkiye de defalarca sığınmacı ve göçmenlerin insani olmayan koşullarda kayıtsız olarak çalıştırıldığı bilgileri kamuoyuna yansımışken bu konuda neden hiçbir önlem alınmadı?

Vezir Mohammad Nourtani’nin hayatını kaybetmesine neden olan ve kaçak işletildiği iddia edilen maden ocağı ile ilgili geçmişte iş sağlığı ve güvenliği konusunda ne tür eksiklikler görüldü?”

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Talepler

Dernek, bu soruların ardından yetkililerden şu taleplerde bulundu:

·         Vezir Mohammad Nourtani’nin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmeli.

·         İhmali olan her kişi ve kurum adli makamlara bildirilerek Nourtani şahsında benzer nedenlerle hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili adalet sağlanmalı.

·         Cenevre Mülteci Sözleşmesi’nde ve Uluslararası Mülteci Hukukunda coğrafi ve zaman şerhi ivedilikle kaldırılmalı, mülteci statüsü eksiksiz uygulanmalı.

·         Mülteci/göçmen ve sığınmacılara karşı ırkçı ve ayrımcı saiklerle işlenen suçlar etkili bir şekilde soruşturulmalı.

·         Vezir Mohammad Nourtani’nin ailesinin can güvenliği sağlanarak gerekli sosyal destek programlarına dahil edilmeli.

İHD, Vezir Mohammad Nourtani cinayetinin takipçisi olacağını da duyurdu. (AS)

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