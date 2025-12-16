İHD’den mahpuslara dayanışma kartı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında mahpuslara dayanışmak için kartı gönderdi.

Kart gönderimi öncesi Beyoğlu’nda bulunan dernek binaları önünde açıklama yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada, "Hasta mahpuslara kart gönderiyoruz" pankartı açıldı. Açıklama da sık sık "Tecrit öldürür dayanışma yaşatır", "İnsan haklarıyla insandır" sloganları atıldı.

TİHV İstanbul temsilcisi Ümit Efe, "Cezaevlerinde bulunan başta hasta mahpus Hatice Onaran olmak üzere tüm mahpuslara özgürlük, adalet ve gelecek adına işkencesiz bir dünya için kart göndereceğiz. Hapishanelerde bulunan tüm insanların insan hakları gününü kutluyoruz" dedi.

"Cezaevleri cezaya dönüştü"

Ardından konuşan İHD Hapishane Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin, Türkiye cezaevlerinin her yönüyle mahpuslar için bir cezaya dönüştüğünü söyledi ve şöyle devam etti:

"Sağlık hakkına erişemiyor olmaktan dolayı hapishanelerden yüzlerce cenaze çıkmış, birçok mahpus yaşamsal organlarını kaybetmiştir. Yine açılan yeni tip hapishanelerle tecrit daha da derinleştirilmiş, mahpuslar güneşi görmekten ve havayı teneffüs etmekten dahi mahrum bırakılmış bir noktaya getirilmiştir. Derin yoksulluk ve yoksunluk da en net hali ile hapishanelerde vücut bulmuştur. Nitekim yetersiz ve sağlıksız beslenme, ailelerin maddi olanaklarının yetersizliği sebebi ile hapishane ziyareti bile yapamaması, hapishanenin fiziki koşullarının her hali ile sağlıksız olması ve başkaca birçok sebep mahpusları çok daha insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlamıştır."

"Dayanışma elzem"

Meral Nergis Şahin, "Bizler her fırsatta dile getirdiğimiz üzere hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için mahpuslar ile dayanışmanın son derece elzem olduğunu biliyoruz. İnsan Hakları Haftası kapsamında mahpuslarla dayanışmak için başta hasta mahpuslar olmak üzere erişebildiğimiz tüm mahpuslara kart gönderme eylemi gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklama sonrası hak savunucuları umut, dayanışma ve mücadele vurgusu taşıyan kartları, Beyoğlu’nda bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) aracılığıyla cezaevlerine gönderdi.

(AB)