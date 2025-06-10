İHD’den Hatice Onaran için Avrupa Parlamentosu’na mektup

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, tutsaklara para gönderdiği için tutuklanan ve 10 Ekim 2024’ten beri Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde olan Hatice Onaran için Avrupa Parlamentosu’na (AP) mektup gönderdi.

AP'ye Mektup göndermeden önce, İHD İstanbul şubesi önünde basın açıklama yapıldı. "İnsan hakları savunucularına yönelik yargı baskısına son. Hatice Onaran yalnız değildir" pankartının açıldığı eylemde, AP’ye gönderilecek mektup okundu.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Dernek adına mektubu okuyan İHD Hapishane Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin, Hatice Onaran’ın İHD Hapishane Komisyonu üyesi olduğunu ve tutsakların hakları için faaliyet yürüttüğünü hatırlattı.

"Hatice Onaran serbest bırakılsın”

Hatice Onaran ile ilgili verilen mahkumiyet kararının akla ve vicdana aykırı olduğu gibi insan hakları savunuculuğuna yönelik tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Şahin, şöyle devam etti:

“Hatice Onaran, insan hakları savunuculuğunu yaşamının bir parçası haline getirmiştir. Bu çerçevede derneğimize mektup yoluyla veya ailelerin yaptığı başvurular üzerine mahpusların yaşadığı derin yoksulluğa kayıtsız kalmamış, kendi imkanları doğrultusunda aralarında eski eşi Menderes Leyla'nın da olduğu 10 hasta mahpusa, yasaların öngördüğü prosedürlere uygun olarak 250 ile 400 TL arasında değişen cüzi miktarlarda para yatırmıştır."

"Dayanışma yargılama konusu"

Hatice Onaran’ın gösterdiği dayanışmanın yargılama konusu olduğunu vurgulayan Meral Nergis Şahin, tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Son dönemde çok sayıda mahpus yakını, vasisi ve yasal olarak atanmış ziyaretçilerine yönelik de benzer davalar açılmış ve mahkûmiyet kararları verilmiştir” dedi.

Dernek üyesi Hatice Onaran hakkında verilen bu kararın tekil bir örnek olmadığına dikkat çeken Şahin, son dönemde çok sayıda mahpus ziyaretçisine yönelik benzer davaların açıldığına dikkat çekti.

İnsan hakları savunucuları, açıklamanın ardından AP’ye yazdıkları mektubu postaya verdi.

(AB)