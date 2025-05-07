İHD’den gözaltılara itiraz: İnsani dayanışma cezalandırılamaz

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, cezaevlerindeki tutsaklara para yatırdıkları gerekçesiyle 5 Mayıs’ta gözaltına alınan dernek üyeleri Nihat Göktaş ve Hülya Gerçek için dernek binasında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mahpuslara para yatırmak suç değildir, Nihat Göktaş serbest bırakılsın" pankartı açıldı. İHD'li Avukat Jiyan Tosun, gözaltılara ilişkin yasal itirazların yapıldığını duyurdu.

İdris Yiğit - İHD Hapishane Komisyonu üyesi (Fotoğraf: İHD)

"Mahpuslar açlığa teslim ediliyor"

İHD Hapishane Komisyonu Üyesi İdris Yiğit, tutsaklar adına para yatırmanın "insani bir dayanışma" olduğunu vurgulayarak, "Mahpusların temel gereksinimlerini para ile satın almak zorunda kaldıkları ve bu uygulama üzerinden hapishanelerin bir ticarethaneye dönüştürüldüğü, kantinlerdeki fahiş fiyat uygulaması nedeniyle mahpusların ekonomik desteğe ihtiyaç duydukları herkesin ve özellikle yetkililerin malumudur. Mahpuslarla ekonomik dayanışmayı bu şekilde suç haline getirmek, mahpuslar dört duvar arasında açlığa teslim etmektir” şeklinde konuştu.

İdris Yiğit, gözaltında olan her iki üyelerinin de ciddi sağlık sorunları olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Yatırılan bu paralar, hapishane idaresinin kontrol ve onayı ile kullanılmakta olup, bu paralarla ne suretle terörün finanse edildiğini hapishane idareleri ve Adalet Bakanlığı açıklamalıdır. Haksız yere gözaltında tutulmakta olan Nihat Göktaş, ölüm orucu direnişinden kaynaklı Wernicke-Korsakoff sendromludur. Buna bağlı olarak denge, desteksiz yürüme ve konuşmada güçlük yaşamaktadır. Ayrıca kalp ve yüksek tansiyon hastasıdır ve zaman zaman baygınlık yaşamaktadır. Hülya Gerçek ise kanser hastasıdır. Göktaş ve Gerçek gibi aynı nedenle gözaltında tutulan diğer kişiler derhal serbest bırakılmalıdır.

Jiyan Tosun - İHD üyesi avukat (Fotoğraf: İHD)

Tosun: İtirazlarımızı yaptık

Göktaş’ı ziyareteden İHD'li avukat Jiyan Tosun da, "Gözaltına yasal itirazlarımızı yaptık. Yasal olarak Sulh Ceza Hakimliği 24 saat içerisinde cevap vermesi gerekirken, ne yazık ki Nihat Göktaş bu yasadan da yararlanamıyor. Nihat Göktaş ağır hastalıkları olan bir kişi. Buna ilişkin raporları da hem savcılığa hem de Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduk. Ama bununla ilgili herhangi bir gelişme yok. Yaptığımız görüşmelerde yarın savcılığa çıkarılacağı ve ifadesinin orada alınacağı belirtildi" dedi.

(AB)