İHD’den BM’ye mektup: Dünyada barışın sesini yükseltin

İnsan Hakları Derneği (İHD), Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden yaşanan çatışma ve savaşlara karşı birçok kentte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne (OHCHR) mektup gönderdi.

İHD Ankara Şubesi, dernek binasında açıklama yaptı ve mektubu paylaştı. İHD Ankara Şubesi Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazmacı, yaptığı açıklamada “dünyada barışın sesinin yükseltilmesi gerektiğini” vurguladı ve şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler, savaş ve barışa yönelik tehditleri önlemek ve ülkeler arasındaki dostane ilişkileri oluşturmak üzere kurulmuş bir örgüttür. Ancak savaş ve çatışmalı ortamların yoğun yaşandığı bugünlerde maalesef ki Birleşmiş Milletlerin, barışa yönelik çabalarının yetersiz olduğunu görmekteyiz.

"Savaş ortamında ırkçılık artıyor"

"Ukrayna’da, Rojava’da, Filistin’de, İsrail’de sivil halklar büyük zarar görüyorlar. Maalesef ki Birleşmiş Milletleri, bu savaş ve çatışmalı ortamlara karşı müdahalede eksik kalıyor. Savaş ve çatışmaların devam ettiği coğrafyalarda, ırkçı milliyetçiliğin giderek yükselmesi insanlık açısından büyük bir tehlike yaratıyor bu nedenle barışçıl bir müdahalenin önemi daha da artıyor.

"Bütün sorunların barışçıl bir çözümü vardır. Bu nedenle de Birleşmiş Milletleri şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşanmakta olan savaş ve çatışmalı ortama karşı acilen müdahale etmeye çağırıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin tüm coğrafyalarda yaşanan savaş ve çatışmalı ortamlara karşı eşit bir şekilde yaklaşım göstermesini ve yaşanan tüm savaş ve çatışmalı ortamlara karşı barış sesini yükseltmesi gerektiğini düşünüyoruz. Barış sesini ve talebini yükseltin.”

MA’nın haberine göre; İHD'liler daha sonra Kızılay’da bulunan Yenişehir Postanesi'nde mektupları gönderdi.

Birçok kentten BM'ye mektup

İHD İzmir Şubesi, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı İHD İzmir Şubesi Eşbaşkanı Ali Aydın okudu. Daha sonra İHD üyeleri, Konak'taki bir PTT'den BM’ye mektup gönderdi.

İHD Urfa Şubesi, BM'ye mektup göndermeden önce şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İHD Urfa Şube Yöneticisi Mustafa Vefa, Ortadoğu’da süren savaş ve şiddetli çatışma durumlarından dolayı BM’ye çağrı yapma kararı aldıklarını ifade etti. Açıklamanın ardından İHD’liler PTT Yenişehir Şubesi’nden BM’ye mektup gönderdi.

Adana'da mektuplar, Cemalpaşa Postanesi'nden gönderildi. Öncesinden yapılan açıklamaya çok sayıda insan hakları savunucusu ve HEDEP, HDP, KESK ve Halkevi üyeleri katıldı.

İHD Mersin Şubesi, dernek binasında açıklama yaptıktan sonra Akdeniz Merkez PTT Şubesi'nde BM’ye mektup gönderdi.

Batman’da da İHD'liler bir araya gelerek, aynı mektupları PTT'den gönderdi. İHD Diyarbakır Şubesi, hazırladıkları mektupları BM'ye mail üzerinden gönderdi.

(RT)