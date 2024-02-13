İHD’den avukatların tutuklanmasına tepki

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nden avukatların tutuklanmasına dair açıklama yaptı.

Avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı ve Didem Baydar Ünsal, İstanbul Adliyesine yönelik saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı.

“Dayanaktan yoksun bir kararla tutuklandılar”

İHD, saldırı bahane edilerek aralarında Halkın Hukuk Bürosu’nun da olduğu çeşitli kurumlara ve kurum aktivistlerinin evlerine ve işyerlerine yapılan operasyonlarda 96 kişinin gözaltına alındığını belirtti:

“Dayanaktan yoksun bir kararla Çağdaş Hukukçular Derneği üyeleri Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Didem Baydar Ünsal’ın da aralarında olduğu 53 kişinin tutuklanması ile devam eden süreç, olayın aydınlatılmasından ziyade demokrasi ve hukuk mücadelesine yönelik bir cezalandırma, sindirme amacı güdüldüğüne işaret ediyor.

Hak ihlalleri

Bu süreçte, Halkın Hukuk Bürosu’na yönelik baskın, el koyma, gözaltı işlemlerinin hukuka aykırılığına ek olarak, gözaltına alınan avukatların adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ve masumiyet karinesi ihlal edilmiş, avukatlık faaliyeti müvekkili ile özdeşleştirilerek meslek kuralları hiçe sayılmıştır.

İktidarın, avukat örgütlerini ve avukatları kriminalize eden, savunmayı hedef gösteren, avukatları mesleğini yapamaz hale getiren bu tekrar eden tutumu, aynı zamanda halkı avukatsız ve savunma hakkından mahrum bırakmayı amaçlıyor.

Genelde avukatlara ve savunma hakkına, özelde Halkın Hukuk Bürosu’na ve Çağdaş Hukukçular Derneği’ne yönelik bu hukuka aykırı cezalandırma uygulamasına son verilmesini ve hukuki dayanağı bulunmayan tutuklama kararının kaldırılarak aukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, ve Didem Baydar Ünsal’ın zaman geçirmeksizin serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat’ta silahlı saldırı düzenleyen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç ile o sırada adliye önünde bulunan Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3’ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Halkın Hukuk Bürosundan, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi ve üyesi olan avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Berrak Çağlar ve Didem Baydar Ünsal da dahil 96 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 53'ü tutuklandı.

(AS)