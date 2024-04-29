İHD’den 1 Mayıs açıklaması: AİHM ve AYM kararlarının gereğini yerine getirin

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Taksim meydanının 1 Mayıs kutlamalarına yasaklanmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Yerlikaya: Taksim, gösteri yürüyüşleri için belirlenen mekanlardan biri değil

Dernek, Taksim meydanının 1 Mayıs alanı olduğunu belirterek yasağın kaldırılmasını istedi.

Emek ve meslek örgütlerinin bu yıl Taksim meydanına çağrı yaptığını belirten İHD, “Ancak Valilik bir kez daha Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İLO Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayarak yasak kararı verdi” dedi.

Yetkililere çağrı

İHD İstanbul Şubesi, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül olmak üzere yetkilileri, emekçilerin sesini duymaya, hukuka uygun davranmaya, mahkeme kararlarının gereğini yerine getirerek yasağı kaldırmaya, Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs kutlamalarına açmaya çağırdı:

“2007 ve 2008 yıllarında 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkan tüm yollar çelik bariyerle ve polis barikatları ile kapatılmış, Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen emekçiler ve tüm toplumsal kesimler engellenmiş, üzerlerine gaz bombaları atılmış ve çok sayıda kişi polis şiddetine maruz kalmış, gözaltına alınmıştı.

2009 yılında ise 1 Mayıs'ın, “Emek ve Dayanışma Günü” adıyla tatil olmasına ilişkin kanun tasarısı 22 Nisan günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve yine polis bariyerleri ve barikatları ile katılımın engellenmesine rağmen 5 binden fazla kişi, Taksim meydanında 1 Mayıs'ı kutladı.

İktidar tarafından güvenlik güçleri eliyle engellenmeyen 2010, 2011, 2012 yıllarında da 1 Mayıs kutlamaları hiçbir sorun yaşanmadan coşkulu bir şekilde Taksim’de yapıldı. 2013’te ise İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, metro inşaat çalışmalarını bahane ederek Taksim’i bir kez daha yasakladı.”

AYM ve AİHM kararları

Dernek, açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 27 Kasım 2012 tarihli kararında, 1 Mayıs 2008’de Taksim Meydanı'nda kutlama yapılmasının engellenmesi dolayısıyla ihlal kararı verdiğini hatırlattı:

“Anayasa Mahkemesi 2023 yılında Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin ‘Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi’ olduğuna hükmetti. Kararda, meydanın, ‘emekçilerin ortak hafızasının varlığı olduğu’ belirtiliyordu.

2013 yılından beri Anayasa başta olmak üzere hukuk ayaklar altına alınarak Taksim, işçiye ve emekçiye kapatıldı. İşçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs'ı kendi belirledikleri, kentlerin en merkezi meydanlarında, İstanbul'da da Taksim'de kutlama hakları vardır, Taksim yasağı kaldırılsın.”

(AS)