İHD ve ÖHD: Geçiş dönemi adaleti mekanizmaları kurulmalı

PKK’nin Süleymaniye’nin Dukan bölgesinde gerçekleştirdiği silah yakma törenine katılan İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi insan hakları savunucusu ve avukatlar, törendeki gözlemlerini hazırladıkları raporla kamuoyuyla paylaştı.

Raporda şöyle denildi:

“Sürece ilişkin temel önerilerimizi aktarmadan önce vurgulamak isteriz ki, barışın en büyük güvencesi toplumun barışa duyduğu özlem olacaktır. Bu özlemin gündelik politik hesaplara kurban gitmemesinin garantisi, bizzat toplumun kendisidir. Bu nedenle sivil toplumun bu sürece etkin biçimde katılımı sağlanmalıdır.

Unutmayalım ki, Türkiye’nin demokratikleşmesi, barışın toplumsallaşması ile mümkündür. Şimdi, geçmişten ders alarak, onurlu bir gelecek inşa etme zamanıdır."

"İnsan haklarına dair normlar hayata geçirilmeli"

"Sürecin başarıya ulaşması için şu temel hususlarda adımların atılması gerekmektedir" denilerek şu çağrılar yapıldı:

Yalnızca çatışmanın taraflarının değil, tüm toplumun sürece dâhil olduğu bir yaklaşım benimsenmeli; karar alma süreçlerinde geniş katılım sağlanmasına özen gösterilmeli; çoğulcu, şeffaf ve toplumsal denetime açık mekanizmalar kurulmalıdır.

İmralı Hapishanesinde halen büyük oranda tecrit altında tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın iletişim hakkı, müzakerelere aktif katılımını mümkün kılacak şekilde sağlanmalı, fiziki koşulları da uluslararası hukukla uyumlu hale getirilmelidir.

Türkiye’nin demokratik dönüşümünün önünü açacak, barışı kalıcılaştıracak, toplumsal katılıma dayalı yöntemlerle hazırlanacak yeni bir toplumsal sözleşme, yeni bir kurucu anayasa hazırlanmalı; Kürt halkının anadili ve kültürel tanınma başta olmak üzere eşit yurttaşlık talepleri anayasal güvence altına alınmalıdır.

Antidemokratik Terörle Mücadele Yasası kaldırılmalı, hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan insan hakları normlarına uygun yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Başta ağır hasta mahpuslar olmak üzere siyasi mahpusların karşı karşıya bırakıldığı ayrımcı ceza infaz uygulamaları kaldırılmalıdır, umut hakkına ilişkin mevzuatta ivedi şekilde düzenlemeye gidilmelidir.

Hapishanelerdeki seçilmiş siyasetçiler derhal serbest bırakılmalı, görevden alınan belediye başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir.

Kürt sorunun demokratik ve barışçıl bir zeminde çözümüne engel olan, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve benzeri uluslararası sözleşmelerdeki Türkiye’nin çekinceleri kaldırılmalıdır.

Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmesine Karşı Sözleşmeye, Uluslararası Ceza Mahkemesi (Roma Statüsü), İstanbul Sözleşmesi gibi insan haklarını güçlendirecek sözleşmelere taraf olunmalıdır.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının gereği derhâl yerine getirilmelidir.

Silah bırakan militanların sivil siyaset ve demokratik hayata katılımlarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.”

Tören sonrası hazırlanan gözlem raporunda ayrıca, sürecin sadece güvenlik meselesi olarak görülmemesi gerektiği, demokratik ve hukuki dönüşümle birlikte ilerletilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

İHD ve ÖHD, sürecin kalıcı barışa evrilmesi için “geçiş dönemi adaleti” mekanizmalarının kurulmasının ve sivil toplumun sürece etkin katılımının önemine dikkat çekti.

