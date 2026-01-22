İHD ve Barolardan BM’ye acil çağrı: Suriye’deki saldırılar araştırılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve 10 baro, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne Suriye’deki geçici hükümete bağlı silahlı grupların, Kuzey ve Doğu Suriye ile Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik saldırılarında işlenen savaş ve insanlığa karşı suçların araştırılması, sorumluların yargılanması talebiyle acil çağrıda bulundu.

Suriye’de sorun Kürtler mi, yoksa Şam mı?

Batman, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Barosu’nun imzacı olduğu çağrıda; Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde PKK’nin fesih kararı ile birlikte bir dizi adım atıldığına dikkat çekildi.

"İnsan hakları ihlali haberleri var"

Taraflar arasında görüşme devam ederken Suriye’de yaşana gelişmelerin barış sürecini kesintiye uğratma riskini beraberinde getirdiği belirtilen çağrıda, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Koalisyonun gözetimi ve denetimi altında Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Geçici Suriye Hükümeti arasında görüşmeler devam ederken; Geçici Suriye Hükümetine bağlı silahlı gruplar, Halep’e bağlı Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerine saldırmıştır. Kürtler, Aleviler, Süryaniler ve Ermenilerin yaşadığı bu mahallelerde sivil halka yönelik cinayetler, alıkoymalar, işkence ve kötü muamele uygulamaları, sivi yerleşim yerlerinin ve altyapının bombalanması gibi Cenevre Konvansiyonlarına aykırı fiiller yaşandığı yönünde yaygın ve inandırıcı iddialar ileri sürülmüştür.

"İşlenen bu fiillere ait korkunç görüntüler çeşitli medya ve sosyal medya araçlarında yayınlanmıştır. Artan saldırılar sonrasında SDG’ye bağlı silahlı gruplar bu mahallelerden ayrılmıştır. Silahlı güçlerin bu yerleşim yerlerini terk etmesinden sonra, orada yaşayan sivil halkın ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığı yönünde haberler geçmektedir. Bu yerleşim yerleriyle bağlantı sağlanamadığı için bu bilgileri teyit etme imkanı da bulunmamaktadır. Bu nedenle oradaki sivil halkın yaşam hakkı başta olmak üzere, kişi güvenliği ve özgürlüğü ve işkence ve kötü muameleye karşı korunma gibi temel hak ve özgürlüklerinden endişe duymaktayız."

"Etnik temizlikle sonuçlanmasından endişeliyiz"

"Akabinde Suriye Geçici Hükümetine bağlı silahlı gruplar, SDG’nin denetimi altında olan birçok yerleşim birimine saldırı gerçekleştirmiştir. Medyaya yansıyan görüntülerde sivil kişilerin hedef alındığı, esir alınan bazı SDG militanlarının işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı, yasadışı şekilde infaz edildikleri görülmektedir. Yine bu saldırılar sonucu can güvenliği olmayan binlerce sivilin güvencesiz bir şekilde yerinden edildiği iddia edilmektedir. Kapsamı gittikçe artan bu saldırıların ‘etnik temizlikle’ sonuçlanmasından derin endişe duymaktayız."

BM’ye acil çağrı

Açıklamanın sonunda BM’ye şu çağrı yapıldı:

"Sonuç olarak Suriye Geçici Hükümetine bağlı silahlı gruplar tarafından Suriye genelinde yürüttüğü operasyonların bir an önce durdurulması, sivil halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için BM mekanizmalarının en kısa zamanda gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca Suriye’de BM nezdinde çatışma döneminde meydana geldiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara dair araştırma yapılarak, bu suçlara karışan kişi ve grupların tespit edilerek uluslararası standartlara uygun şekilde yargılanmaları için acil çağrıda bulunuyoruz."

(AB)