İnsan Hakları Derneği (İHD), İzmir merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 17 Kasım 2026 tarihinde ev baskınlarıyla gözaltına alınan ve 19 Kasım’da tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi dört avukata ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İzmir'de gözaltına alınan 4 avukat tutuklandı

Açıklamada, dört avukatın derhal serbest bırakılması ve savunmaya yönelik baskıların sona erdirilmesi istendi.

SAVUNMA MAKAMINA YÖNELİK BASKILARA SON VERİLSİN, TUTUKLU AVUKATLAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN! İzmir merkezli soruşturma kapsamında 17 Kasım 2026 tarihinde ev baskınlarıyla gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Av. Veysi Çetin, Av. Yemen Cankan, Av. Erdoğan Akdoğdu ve Av. Bahattin Özdemir, 19 Kasım’da tutuklanmıştır. Aralarında derneğimiz üyelerinin de bulunduğu avukatların 24 saati aşkın süre müdafileriyle görüştürülmemesi ve mesleki faaliyetlerinde kullandıkları dijital materyallere el konulması, savunma hakkı ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığı açısından ağır hukuki ihlal oluşturmaktadır. Ceza hukukunun temel ilkesi, kişilerin kimlikleri, düşünceleri veya mesleki faaliyetleri üzerinden değil, somut fiilleri ve hukuka uygun deliller temelinde yargılanmasıdır. Günther Jakobs’un kavramsallaştırdığı düşman ceza hukuku anlayışı, bireyin işlediği fiilden ziyade devlet tarafından tehlikeli olarak tanımlanmasını esas alarak hukuki güvencelerin daraltılmasını ifade eder. Avukatların mesleki faaliyetlerinin kriminalize edilmesi, bu anlayışın savunma makamına yönelmesi tehlikesini ortaya koymaktadır. Savunma faaliyetlerinin suçla ilişkilendirilmesi, ceza muhakemesini adaletin gerçekleştirilmesi amacından uzaklaştırarak bir baskı mekanizmasına dönüştürür. İnsan Hakları Derneği olarak, yargı makamlarını Anayasa’nın 19. maddesi ve tutuklamanın istisnailiği ilkesi doğrultusunda dört avukatın derhal serbest bırakılmasını sağlamaya çağırıyoruz. Savunma makamının bağımsızlığını hedef alan her türlü müdahalenin karşısında duracağımızı, Çağdaş Hukukçular Derneği ile tutuklanan avukatlarla ve savunma hakkını koruyan bütün hukukçularla dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Adalet, yalnızca bugün hakları ihlal edilenlerin değil, herkesin bir gün ihtiyaç duyacağı evrensel bir güvencedir. https://t.co/HDOfHtVibs — İHD Genel Merkezi (@ihdgenelmerkez) November 21, 2026

Çalışma materyallerine el konuldu

Açıklamada, avukatların mesleki çalışmalarında kullandıkları dijital materyallere de el konulduğu belirtildi. İHD, bu durumun avukatlık mesleğinin bağımsızlığını zedelediğini belirtti.

İHD, avukatların mesleki faaliyetlerinin suç konusu yapılmasının savunma makamını hedef alan bir baskı anlayışını gösterdiğini söyledi.

Serbest bırakma çağrısı

İHD, tutuklanan avukatlar Veysi Çetin, Yemen Cankan, Erdoğan Akdoğdu ve Bahattin Özdemir'in derhal serbest bırakılmasını istedi. Dernek, bu talebini Anayasa'nın 19. maddesindeki kişi özgürlüğü güvencesine ve tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğu ilkesine dayandırdı. Ayrıca Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve tutuklu avukatlarla dayanışma içinde olacaklarını açıkladı.

Ne olmuştu? 17 Kasım'da İzmir merkezli soruşturma kapsamında ev baskınlarıyla gözaltına alınan avukatlar, 19 Kasım'da tutuklandı. Dört avukat da ÇHD üyesi. İHD, açıklamasında avukatların serbest bırakılmasını istedi.

(FY)