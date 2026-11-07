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YT: Yayın Tarihi: 07.11.2026 00:47 7 Kasım 2026 00:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.11.2026 01:19 7 Kasım 2026 01:19
Okuma Okuma:  2 dakika

2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK RAPORU

İHD: "Temmuz-Eylül arasında Marmara Bölgesi cezaevlerinde 899 hak ihlali gerçekleşti"

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nin raporuna göre, 258 darp, işkence, kötü muamele ve onur kırıcı davranış, 117 sağlık hakkı ihlali gerçekleşti. Raporda, mahpusların diş tedavisi için 1 yıl beklemek zorunda kaldığı, cezaevlerindeki kapasite aşımının 130 bin kişiye ulaştığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD: "Temmuz-Eylül arasında Marmara Bölgesi cezaevlerinde 899 hak ihlali gerçekleşti"
İHD İstanbul Şubesi^nden Gülseren Yoleri ve arkadalşarı ihlal raporunu sundukları basın toplantısında/Fotoğraf: PİRHA
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  • İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 2026'nın temmuz-eylül dönemini kapsayan Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu'nu Beyoğlu'ndaki dernek binasında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
  • Rapora göre üç ayda toplam 899 hak ihlali kayda geçti; bunların 880'i Marmara Bölgesi'ndeki, 4'ü bölge dışındaki hapishanelerde yaşandı, 15'i ise internet taramalarıyla tespit edildi. En çok ihlal beslenme, temiz su ve öz bakım (293), darp ve kötü muamele (258), iletişim hakkı ve tecrit (136) ile sağlık hakkı (117) başlıklarında görüldü.
  • Meral Nergis Şahin, diş tedavisi için bekleme sürelerinin bir yıla ulaştığını söyledi. Gülseren Yoleri, dönem içinde yedi mahpusun hayatını kaybettiğini, ölümlerin ikisinin intihar, birinin açlık grevi, ikisinin hastalık kaynaklı olduğunu, ikisinin ise şüpheli kaydedildiğini bildirdi.
  • İHD verilerine göre 1 Ekim 2026 itibarıyla cezaevlerinde 434 bin 337 mahpus bulunuyor ve kapasite fazlası 1 Temmuz'daki 123 bin 247'den 130 bin 33'e çıktı. Yoleri, yetkililerin gerekli önlemleri almadığını savundu; İHD ise denetimin güçlendirilmesini istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 2026'nın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan "Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu"nu Beyoğlu'ndaki dernek binasında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Gülseren Yoleri, Hapishane Komisyonu Eş Sözcüsü Meral Nergis Şahin ve komisyon üyesi Sevilay Yılmaz Birgin'in katıldığı açıklamada, üç ayda toplam 899 hak ihlalinin dernek kayıtlarına geçirildiği bildirildi.

İHD'nin mahpuslar ve yakınlarından gelen başvurulardan ve basın ve internet taramalarından derlediği rapor, 13'ü Marmara Bölgesi'nde olmak üzere 16 cezaevinden gelen bilgileri ve izleme yoluyla tespit edilen ihlalleri kapsıyor.

En çok ihlal beslenme, su hijyeni ve kötü muameleyle ilgili

Raporda Marmara Bölgesi hapishaneleriyle ilgili kaydedilen 880 ihlal şu başlıklarda toplandı:

  • Yeterli ve sağlıklı beslenme, temiz suya erişim ve öz bakım ihtiyaçları: 293

  • Darp, kötü muamele, işkence ve onur kırıcı davranış: 258

  • İletişim hakkı ihlalleri ve tecrit: 136

  • Sağlık hakkı ihlalleri: 117

  • Haksız tutukluluk ve infazda eşitlik ilkesine aykırılıklar: 39

  • Adalete erişim hakkı ihlalleri: 28

  • Açlık grevleriyle ilgili kayıtlar: 6

  • Yaşam hakkına yönelik ihlaller: 3

İHD'nin açıklamasına göre Marmara Bölgesi'nden 880, bölge dışındaki hapishanelerden 4 ihlal kaydedildi; internet taramalarında tespit edilen 15 ihlalle toplam 899'a ulaşıldı.

Sayılar, Türkiye'deki tüm cezaevlerinde meydana gelen ihlaller toplamını değil, derneğin ikayıt altına alabildiği Marmara Bölgesindeki vakaları kapsıyor.

Diş tedavisi için bir yıl bekleyen mahpuslar

Rapordaki sağlık hakkı ihlallerini açıklayan Meral Nergis Şahin, mahpusların diş tedavisine erişiminde bile bir yıla varan bekleme süreleriyle karşılaştıklarını belirtti.

Sağlık hizmetlerine erişim sorunları, hapishanelerde yeterli ve sağlıklı beslenme, temiz su, hijyen ve kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanmamasıyla birlikte raporun en geniş ihlal alanlarını oluşturdu.

İHD, iletişim hakkı ihlalleri ve tecrit uygulamalarının da önemli bir sorun olmaya devam ettiğini bildirdi.

Üç içinde cezaevlerinde 7 mahpus öldü

Raporun sonuçlarını aktaran Gülseren Yoleri, inceleme döneminde biri Marmara Bölgesi'nde, 6'sı diğer bölgelerdeki hapishanelerde olmak üzere yedi mahpusun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yoleri'nin verdiği bilgilere göre bu ölümlerin 2'si intihar, 1'i açlık grevi, 2'si hastalıkla bağlantılıydı. 2 ölüm ise şüpheli olarak kaydedildi.

Şüpheli ölüm iddialarının adli soruşturma sonuçları ayrıca açıklanmış değil.

Kapasite aşımı 130 bini geçti

İHD'nin açıkladığı verilere göre Türkiye hapishanelerinde 1 Ekim 2026 itibarıyla 21 bin 179'u kadın, 4 bin 949'u çocuk ve 7 bin 20'si 65 yaşın üzerinde olmak üzere toplam 434 bin 337 mahpus bulunuyor.

Raporda, 1 Temmuz'da 123 bin 247 olan kapasite fazlası mahpus sayısının 1 Ekim'de 130 bin 33'e yükseldiği belirtildi.

Gülseren Yoleri, mahpus sayısının ve hak ihlallerinin artmaya devam ettiğini belirterek sorunların giderilmesi için yetkililerin gerekli önlemleri almadığını savundu.

İHD, mahpus haklarına yönelik ihlallerin kamuoyuna duyurulmasını ve bunların önlenmesi için hukuki ve toplumsal denetimin güçlendirilmesini istedi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
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