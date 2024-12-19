İHD "tecrit sistemi kaldırılsın" dedi

İnsan Hakları Derneği (İHD), “Hayata Dönüş Operasyonu”nun 24. yıldönümünde, katliamın gerçekleştiği 20 hapishaneden biri olan Ümraniye E Tipi Kapalı Hapishanesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Tutsaklarla Dayanışma Ağı ve 19 Aralık katliamı saldırıları sırasında o dönem açlık grevi yaparak direnen mahpuslar da bulundu.

İHD İstanbul Şubesi’nden Gülseren Yoleri'nin okuduğu basın açıklamasında,19 Aralık katliamının sorumlularının ve faillerin yargılanması talep edildi.

İnsan Hakları Derneği, katliamdan iki yıl sonra 16-17 Kasım 2002 yılındaki Genel Kurulunda 19 Aralık Gününü “Cezaevlerinde İnsan Hakları İçin Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak ilan etmişti.

Tecrit sisteminde mahpuslara yönelik hak ihlalleri

Açıklamada, katliamdan beri geçen 24 yıllık süreçte hapishane tecrit sisteminin daha da ağırlaştığı ve tüm hapishanelerde hak ihlallerinin artarak devam ettiği vurgulandı.

F Tipi Hapishanelere ek olarak yeni açılan Yüksek Güvenlikli, S Tipi ve Y Tipi Hapishaneler ile tecrit sisteminde mahpusların çok ağır izolasyon yöntemlerine maruz kaldığına dikkat çeken İHD, bu sistemin tüm mahpuslar için ağır insan hakkı ihlallerine yol açtığını belirtti ve sistemin kaldırılmasını talep etti.

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Mevcut tecrit sisteminin mahpuslar üzerinde hem fiziksel hem de zihinsel bütünlüğü üzerinde büyük bir tahribat meydana getirdiğini belirten İHD, Türkiye'de mevcut hapishanelerin toplum üzerinde zor kullanma aygıtı haline dönüştüğünün altını çizdi.

Tecrit ve izolasyon, işkence ve kötü muamele, çıplak arama, sosyal hakların engellenmesi, zorunlu sevk ve sürgünler, hasta mahpusların tedavi haklarının engellenmesi, idari gözlem kurulu kararları ile tahliyelerin engellenmesi, şüpheli ölümler gibi yaşam hakkını ortadan kaldıran birçok hak ihlalinin meydana geldiğini belirten İHD, hapishanelerin birer "insan hakları ihlal merkezlerine" dönüştüğünü söyledi.

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Hasta mahpuslar

Katliamın 24. yıl dönümünde İHD, hasta mahpusların sağlık hakkı ihlallerine dair şunları söyledi:

"Hasta mahpuslar sorununa dair yetkililer tarafından hiçbir çözüm politikası ortaya konulmamakta ve ağır hasta, ileri yaşta ve engelli mahpuslar, hapishanede kalamayacak durumda olmalarına rağmen tahliye edilmemektedir. Özellikle ağır hasta mahpuslarla ilgili tek karar verici merci olan Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 'Hapishanede kalabilir' raporları ile mahpusların yaşam hakları ihlal edilmekte ve tahliyesi engellenen ağır hasta mahpuslar yaşamlarını kaybetmektedir.