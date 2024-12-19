İHD Taybet İnan’ı andı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Kadın Komisyonu, bugün, katledilişinin 9. yıldönümünde Taybet İnan’ı andı.

Taybet İnan, Şırnak Silopi ilçesinde 19 Aralık 2015’te sokağa çıkma yasağında evinin önünde 10 kurşunla katledilmiş, cenazesi yedi gün sokakta bekletilmişti. Yapılan otopside, 10 kurşunun vücuduna isabet ettiği saptanmıştı.

Ekim 2015 ile Nisan 2016 arasındaki sokağa çıkma yasaklarının birçok acıya sebep olduğunu kaydeden İHD, "(Taybet İnan) 11 çocuklu bir ev kadını, evinin önünde, keskin nişancıların attığı kurşunlarla katledildi. Bugüne kadar hiç kimse yargılanmadı, cezalandırılmadı" dedi.

İHD Kadın Komisyonu, yazılı açıklamasında İnan'ı anarken şöyle devam etti:

"Bu olay, dünyanın başka bir yerinde yaşansa, insanlar sokaklara çıkar, protesto ederlerdi. Böyle bir insan ölümü, maalesef ki belli bir kesim dışında, coğrafyanın büyük bir bölümü tarafından sessizlikle karşılandı. Biz insan hakları savunucuları olarak Taybet İnan’ın ölümünü hiç unutmadık, onun acısını hep taze tuttuk ve yaşadık. Onun ölüm yıl dönümünde bir kez daha barış taleplerimizi dile getirmek istiyoruz.

"Coğrafyamız yine, çatışmaların ve belirsizliklerin yaşandığı bir süreçten geçiyor. Bizler insan hakları savunucusu kadınlar olarak Taybet İnan’ın ölümünün yıl dönümünde artık savaş istemediğimizi, kimsenin ölmesini istemediğimizi, savaş acılarına katlanacak bir halimizin kalmadığını, dile getirmek istiyoruz.

"Taybet İnan’ı unutmadık,Taybet İnan’ın davasının peşini bırakmayacağız. Bu cezasızlık politikası, bu çatışmalı ortam sona erene kadar insan hakları mücadelesinde kararlıyız. Barış istemeye devam edeceğiz.