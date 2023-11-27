İHD: Tahir Elçi cinayeti aydınlatılsın

İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin cinayetinin aydınlatılmasını istedi.

Tahir Elçi Kimdir?

Avukat, hak savunucusu Tahir Elçi, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, tarihi Dört Ayaklı Minare’de, çatışmalardan kaynaklı yaratılan tahribatı kamuoyu ile paylaşmak ve kültürel mirasa sahip çıkmak için açıklama yaparken öldürüldü.

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“Davada hiçbir ilerleme yok”

İHD, hayatı cezasızlıkla mücadeleyle geçen Elçi’nin öldürülmesindeki cezasızlığa dikkat çekti:

“Tahir Elçi gerçek bir insan hakları savunucusuydu. İnsan Hakları Derneği’nde beraber görev yapıyorduk. Birçok faili meçhul cinayetlerini, kontrgerilla katliamlarını, yakılan köyleri ve orada yaşanan hak ihlallerini incelemek üzere oluşturduğumuz tüm heyetlerde yer almıştı.

Tahir Elçi aynı zamanda bir avukattı ve bir avukat olarak da birçok faili meçhul cinayetin ve gözaltında kayıp olayının aydınlatılması, faillerin bulunması için büyük bir mücadele verdi. Tüm hayatını cezasızlıkla mücadeleye adamış bir avukattı. Uzun bir dönem Diyarbakır Barosu’nun başkanlığını da yaptı.

Tahir Elçi’nin katledilmesinden bu yana 8 yıl geçti. Ancak maalesef ki yargı aşamasında yine büyük bir cezasızlık söz konusu. Uzun bir soruşturmanın sonucunda, çok geç açılan bir davada hiçbir ilerleme yok. Yeterli delil toplanmadı, dönemin muktedirleri dinlenmedi ve maalesef ki yargı üzerine düşeni bugüne kadar yapmadı.

Bizler insan hakları savunucuları ve Tahir Elçi’nin arkadaşları olarak, katledilişinin 8. yıldönümünde Tahir Elçi davası aydınlatılsın istiyoruz. Gerçek failler ortaya çıkarılsın, cezalandırılsın istiyoruz. Bu yolda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”

13 saniyelik kayıt "kayıp" TIKLAYIN - “Tahir Elçi O 13 Saniyede Vuruldu” Avukat Mahsuni Karaman polis kamerasının görüntü kayıtlarında 13 saniyenin kayıp olduğunu, Elçi’nin o 13 saniyede vurulduğunu açıklamıştı: “Görüntülerde iki PKK militanının, Dört Ayaklı Minareye koşuşuna odaklanmış durumda. Ve kayıtların tamamı kesintisiz sürüyor, tüm süreç görünüyor. Görüntü kayıtlarında kesiklik olan tek kayıt, Fotofilm Şube’nin kaydı. Görüntü Elçi’nin sesi duyup irkilmesiyle donuyor, aynı kayıt, iki militanın sokaktan girişiyle başlıyor. görüntü kayıtlarını karşılaştırdık, o kayıtta 13 saniyelik bir boşluk, kesinti var. İşte Tahir Elçi o 13 saniyede vuruluyor.” TIKLAYIN - Forensic Architecture Tahir Elçi Cinayetiyle İlgili Raporunu Açıkladı Londra Üniversitesi’ne bağlı çalışan araştırma ajansı Forensic Architecture’ın cinayetle ilgili adli araştırmasında, olay yerindeki polis memurları kuvvetli suç şüphelisi olarak tanımlanmıştı.

İddianamede ne var? Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015’te öldürülmesiyle ilgili iddianameyi 26 Mart 2020’de hazırladı, 10. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Nisan 2020’de kabul etti. İddianamede üçü polis dört sanık şüpheli olarak yer alıyor. Sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten" 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Diğer şüpheli Uğur Yakışır ise “kasten öldürme, olası kast ile öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, mala zarar verme” ile suçlanıyor ve hakkında ağırlaştırılmış müebbete varan hapis cezası isteniyor. Yakışır, Elçi’nin yanı sıra aynı gün öldürülen polisler Cengiz Erdur ve Ahmet Çiftaslan’ın cinayetiyle ilgili de suçlanıyor. TIKLAYIN - Tahir Elçi Cinayetinde Üçü Polis Dört Kişi Hakkında İddianame

Ne olmuştu? Tahir Elçi, 15 Ekim 2015 tarihinde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında "PKK terör örgütü değildir" dedi. Bunun üstüne kanala 700 bin lira para cezası kesilirken, Tahir Elçi 20 Kasım 2015 günü Diyarbakır'da, barodaki odasında gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Elçi, savcılığın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etmesine karşın Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elçi hakkında, "terör örgütü propagandası" suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır, Sur'daki Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklaması sırasında öldürüldü.

(AS)