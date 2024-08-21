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Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 13:09
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2024 13:16
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İHD: Suavi’ye saldıranlar hakkında adli işlem başlatılsın

İHD açıklamasında, “Suavi şahsında ortaya çıkan saldırının malum siyasi ve adli sorumluları hakkında geciktirilmeden adli işlem başlatılmasını ve sonucu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz” denildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, uzun beyaz saçlı ve beyaz sakallı bir erkek mikrofonla konuşma yaparken görülüyor. Erkeğin saçları ve sakalı oldukça uzun ve kabarık, bu da ona belirgin ve etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Üzerinde beyaz bir gömlek ve koyu renkli bir yelek giymiş. Yüzündeki ciddi ve yoğun ifadeyle birlikte, elleriyle konuşmasına vurgu yapıyor gibi görünüyor. Arka planda, flulaştırılmış bir şekilde açık hava sahnesi ya da bir etkinlik alanına ait yapılar görünüyor, bu da erkeğin muhtemelen bir konuşma ya da performans sırasında sahnede olduğunu düşündürüyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul-Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü'ne özel kutlamalar sırasında sahne alan Suavi’ye yönelik saldırıyı kınadı.

"Saldırı planlı"

İHD’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Evveliyatında toplumsal duyarlılığı olan çok sayıda aydın ve sanatçının maruz bırakıldığı benzer saldırıların bir devamı olarak Suavi’nin, konser öncesinde, MHP Beykoz ilçe başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama ile açıkça hedef gösterilmesi ve ardından yaşananlar saldırının planlı olduğunu göstermiştir.”

“Yapılan açıklamanın, Suavi’yi hedef gösterirken toplumu nefret ve kutuplaşma siyasetine hapsetmeyi amaçladığı ve şiddeti teşvik ettiği de görülmektedir.  Konseri izlemek üzere alana gelen halkın dolduruşa gelmemesi, saldırganlar uzaklaştırılarak etkinliğin coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmiş olması hepimizi bir nebze rahatlatsa da bu saldırının sorumluları hakkında adli işlem yapılıp yapılmadığı ve sonucu hakkında kamuoyunun halen bilgilendirilmemesi kabul edilemez.”

“Sonuç olarak; Toplumda nefret ve kutuplaşmayı körükleyen, şiddeti teşvik eden politika ve söylemlerden vazgeçilmesini, bu tür saldırıların önlenmesi noktasında İç İşleri Bakanlığı, Valilik ve Emniyet Müdürlüğünün sorumluluğunu yerine getirmesini, Suavi şahsında ortaya çıkan saldırının malum siyasi ve adli sorumluları hakkında geciktirilmeden adli işlem başlatılmasını ve  sonucu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz. Suavi Yalnız Değil, Yanındayız!"

Ne olmuştu?

İstanbul’un Beykoz ilçesinde "19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü"ne özel olarak düzenlenen kutlamada, sanatçı Suavi de sahne aldı.

Beykoz Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik sırasında, Suavi’nin konseri esnasında bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, sanatçı Suavi'yi hedef gösteren açıklamalarda bulunmuştu.

Levent: Hepimiz herkes gibi olmak zorunda değiliz

Haluk Levent, saldırı girişiminin ardından bir mesajla sanatçıya desteğini açıklamıştı, şöyle demişti:

"Birkaç hafta önce Merih Demiral’ın bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından cezalandırılmasını yazmıştım. UEFA'ya lanet okumuştum. Fikirler ayrı olabilir demiştim. 'Merih Demiral depremde bu halk için çok çalıştı' demiştim, Bayağı linç yemiştim. Yeni bir linç yükleniyor şimdi. Olsun. Suavi. Depremde gecesini gündüzüne kattı. Benden çok daha fazla Hatay’da kaldı. Halkını, milletini seven onları korumak için canını dişine takan adamdır Suavi. Herkesi tek bir cümleyle tek bir kelime ile vatan haini, terörist ilan etmek artık sokağın sesini yansıtmıyor. Sokakta deprem hala konuşuluyor. Her 7 kişiden 1'inin akrabası dolaylı dolaysız bu depremden etkilendi. Hepimiz herkes gibi olmak zorunda değiliz. Ortak paydalarımız var. Şimdi diyeceksiniz ki 'Yine Haluk Levent gibi değil, Ahbap başkanı gibi konuştu'. Evet Ahbap başkanlığını bırakana kadar politik konulara girmeyeceğim. Oportünist takılacağım. Suavi ile birçok konuda farklı görüşlerde olabilirsiniz. Ama ayrıştırma yapmak, bölmek bu ülkeye yakışmaz. Benim de Suavi ile görüş ayrılıklarım olabilir.. Ama Suavi’ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem. İyi ki varsın Suavi. Hatay halkı yaptıklarını unutmayacak."

(EMK)

ihd suavi nefret söylemi Irkçılık faşistler
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