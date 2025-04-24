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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 13:07
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 13:12
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İHD: Soykırım cezalandırılmazsa suç işlenmeye devam eder

“Soykırımın inkârı, soykırımın sürdürülmesidir. İnkâra son verin. Bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte suçu kabul edin. Ancak o zaman mezarsız ölülerin ruhu huzur bulur, adalet sağlanır. Aksi halde bu topraklar soykırımın lanetinden kurtulamaz. Türkiye gün yüzü göremez.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İHD: Soykırım cezalandırılmazsa suç işlenmeye devam eder
Fotoğraf: İHD

İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu, 24 Nisan Ermeni Soykırımı anma gününde yaptığı sert açıklamayla, inkâr politikalarının soykırımı sürdürdüğünü ve adaletin hala yerini bulmadığını belirtti. “Cezalandırılmayan suç, işlenmeye devam eder. İnkâr, soykırımı sürekli kılar” sözleriyle başlayan açıklamada, yüz yıl önce işlenen suçların halen etkilerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

"İnkâr, failleri aklar; kurbanları suçlar"

Açıklamada, soykırımın inkârının yalnızca geçmişin reddi değil, aynı zamanda bugünün de suça ortak edilmesi anlamına geldiği vurgulandı. 

İHD, “Soykırımın inkârı, kurbanların torunlarına her gün tekrar tekrar yaşatılan bir travmadır. Katilleri kahraman ilan etmek, soykırımcıları onurlandırmak, halklar arası düşmanlığı canlı tutmak demektir” dedi. 

“Devlet aklı soykırımın mirasıyla şekillendi”

İHD, Osmanlı'nın son döneminde gerçekleştirilen soykırımın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu yapısına da etki ettiğini ifade ederek, bu “lanetli miras”ın hala hukuk dışı uygulamaları meşrulaştırdığını savundu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Soykırımın inkârı, Ermenilere düşman ırkçı kuşakların yetişmesine, kurbanların torunlarının hayatları boyunca ayrımcılığa maruz kalmasına neden oluyor. Bu yalnızca geçmişte kalmış bir trajedi değil; günümüzde de süren sistematik bir inkâr ve dışlama pratiğidir.”

"Adalet sağlanana kadar huzur mümkün değil"

Komisyon, soykırımın sadece katliamdan ibaret olmadığını, aynı zamanda büyük bir ekonomik yağmayı da içerdiğini belirtti. El konulan taşınmazlar, bankalardaki hesaplar, iş yerleri ve kutsal mekânların da bu soygunun bir parçası olduğu vurgulandı. 1915 yılına ait verilere göre bu yağmanın maddi boyutunun 22 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Sevag Şahin Balıkçı da anıldı

Açıklamada ayrıca, 24 Nisan 2011’de zorunlu askerlik görevini yaparken Batman’da öldürülen Ermeni yurttaş Sevag Şahin Balıkçı da anıldı. İHD, Balıkçı’nın anısını yaşatma sözünü yineledi.

Komisyon, 2005’ten bu yana her 24 Nisan’da tekrarladığı talebi yineleyerek, şu çağrıda bulundu:

“Soykırımın inkârı, soykırımın sürdürülmesidir. İnkâra son verin. Bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte suçu kabul edin. Ancak o zaman mezarsız ölülerin ruhu huzur bulur, adalet sağlanır. Aksi halde bu topraklar soykırımın lanetinden kurtulamaz. Türkiye gün yüzü göremez.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ERMENİ SOYKIRIMI 1915 ihd Eren Keskin
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