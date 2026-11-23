İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkez Kayıp Komisyonu, Silvan'daki mağarada bulunan insan kalıntılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kalıntıların etkin biçimde soruşturulması ve hakikatin açığa çıkarılması istendi.

SİLVAN'DA BULUNAN İNSAN KALINTILARI ETKİN BİR ŞEKİLDE SORUŞTURULMALI, HAKİKAT AÇIĞA ÇIKARILMALIDIR! Zorla kaybetmeler ve faili meçhul cinayetler, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan ağır insan hakları ihlalleri arasında yer almaktadır. Özellikle 1990'lı yıllarda yoğunlaşan zorla kaybetme vakaları ve yargısız infazlar, aradan geçen uzun yıllara rağmen aydınlatılmamış; kaybedilen kişilerin akıbeti ortaya çıkarılmamış, faillerin önemli bir bölümü cezasızlık politikalarıyla korunmuştur. Kayıp yakınlarının yıllardır sürdürdüğü adalet mücadelesine rağmen hakikatin açığa çıkarılması ve sorumluların hesap vermesi yönündeki yükümlülükler yerine getirilmemiştir. Diyarbakır Şubemize gelen ihbar üzerine, aralarında şubemizin de bulunduğu bir heyetle 19 Kasım'da Farqîn (Silvan) ilçesinin Boşat ve Çîçika mahalleleri kırsalındaki bir mağarada inceleme yapılmıştır. Mağaranın farklı bölümlerinde çok sayıda insan kafatası ve kemiğine rastlanmıştır. Kafataslarındaki olası ateşli silah izleri ve kalıntıların bir bölümünün çocuklara ait olabileceği değerlendirmesi, olayın bütün yönleriyle araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun üzerine Diyarbakır Şubemiz, Diyarbakır Barosu ve ÖHD Diyarbakır Şubesi tarafından bölgede resmî inceleme yapılması talebiyle Silvan Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. İnsan kalıntılarının bulunduğu alanın koruma altına alınması, delillerin kaybolmasının ve tahrip edilmesinin önlenmesi, kimlik tespitine yönelik çalışmaların uluslararası adli standartlara uygun biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle geçmişte bölgede zorla kaybedilen kişilerin ailelerinin sürece dahil edilmesi, DNA eşleştirmelerinin yapılması ve ailelerin düzenli olarak bilgilendirilmesi soruşturmanın temel unsurları olmalıdır. Bu vesileyle, tüm yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme derhal imzalayın, onaylayın ve hükümleri etkin biçimde uygulayın. İnsan Hakları Derneği Merkezi Kayıp Komisyonu olarak, Farqîn'de ortaya çıkan insan kalıntılarına ilişkin sürecin takipçisi olacağımızı; zorla kaybedilenlerin akıbeti açığa çıkarılıncaya, hakikat ve adalet sağlanıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GÖZALTINDA KAYIPLARA KARŞI MERKEZİ KOMİSYON — İHD Genel Merkezi (@ihdgenelmerkez) November 23, 2026

"Zorla kaybetmeler hâlâ aydınlatılmadı"

İHD, zorla kaybetmelerin ve faili meçhul cinayetlerin Türkiye'nin yakın tarihindeki ağır insan hakları ihlallerinden olduğunu hatırlattı. Dernek, özellikle 1990'lı yıllarda yoğunlaşan vakaların uzun yıllar geçmesine rağmen aydınlatılmadığını, kayıp yakınlarının adalet mücadelesine rağmen sorumluların hesap vermediğini savundu.

"Olası ateşli silah izleri ve çocuk kalıntıları"

Derneğin Diyarbakır Şubesi'ne gelen ihbar üzerine, 19 Kasım'da Silvan'ın Boşat ve Çîçika mahalleleri kırsalındaki mağarada bir heyet inceleme yaptı. Mağaranın farklı bölümlerinde çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu.

İHD, kafataslarındaki olası ateşli silah izlerine ve kalıntıların bir bölümünün çocuklara ait olabileceği değerlendirmesine dikkat çekti. Bu nedenle olayın bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

Savcılığa başvuru yapıldı

İHD Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu ve ÖHD Diyarbakır Şubesi, bölgede resmi inceleme yapılması talebiyle Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Dernek, kalıntıların bulunduğu alanın korunmasını, delillerin yok olmasının ve tahrip edilmesinin önlenmesini istedi. Kimlik tespitinin uluslararası adli standartlara uygun yürütülmesi gerektiğini belirtti. Geçmişte bölgede zorla kaybedilen kişilerin ailelerinin sürece dahil edilmesini, DNA eşleştirmesi yapılmasını ve ailelerin düzenli olarak bilgilendirilmesini talep etti.

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BM Sözleşmesi'ne çağrı

İHD, tüm yetkilileri, Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme'yi imzalamaya, onaylamaya ve hükümlerini etkin biçimde uygulamaya çağırdı.

Ne olmuştu? İHD Diyarbakır Şubesi'ne gelen ihbar üzerine 19 Kasım'da yapılan incelemede, Silvan'daki mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Dernek, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturma başlatılmasını istedi.

(FY)