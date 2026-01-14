İHD, savaş suçlarını raporlamak için Halep’e gidiyor

Halep’in mahallelerine, geçici Şam yönetimine bağlı grupların düzenlediği saldırılarda yaklaşık 300 kişinin öldürüldüğü ve en az 271 kişinin kaçırıldığı belirtiliyor. Basına yansıyan görüntülerde bir asayiş üyesinin cansız bedeninin yüksek bir binadan atılması, uluslararası hukuk uzmanları tarafından savaş suçu niteliğinde değerlendirildi.

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, Mezopotamya Ajansına yaptığı açıklamada saldırıların "savaş suçu" kapsamında olduğunu vurguladı. Aydın, "Basına yansıyan ağır ihlal görüntüleri dünyadaki insan hakları kamuoyunu göreve çağırıyor. Bu fiillerin hukuki mecraya taşınması zorunludur" dedi.

"Uluslararası güçler sessiz"

Aydın, uluslararası güçlerin sessizliğine dikkat çekerek "Bu saldırılara göz yumulduğu konusunda ciddi ipuçları var. Tarafların çözüm aşamasına geldiği süreçte çatışmaların başlaması düşündürücü. Çoklu işbirliği ya da göz yumma hali olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Aydın, saldırıların Halep ve Kuzey ve Doğu Suriye’deki toplumsal dokuyu hedef aldığını belirterek şunları söyledi: "Bu uygulama Suriye’nin demografisini değiştirmeye dönük bir savaş politikasıdır. Suriye bunu kendi içinde çözemeyecek ve Esad’ın düştüğü hatayı tekrarlayacak."

Türkiye, ABD, Fransa dahil tüm aktörlerin Suriye halklarının kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermesi gerektiğini belirten Aydın, aksi halde barışın mümkün olmayacağını vurguladı.

İHD Halep’e gidecek

Aydın, dernek olarak Halep’e heyet gönderip ihlalleri yerinde belgelemeyi planladıklarını duyurdu. "Koşullar uygun olursa bir heyetle gidip yerinde gözlem yapmayı amaçlıyoruz. Güvenlik sorunu nedeniyle hemen mümkün görünmüyor ancak rapor hazırlığı sürüyor" dedi.

Türkiye’nin Suriye politikasını eleştiren Aydın, saldırıların demografik mühendislik içerdiğini belirtti. "Türkiye’nin Kürt fobisi üzerinden siyaset kurduğu açık. Oysa Kürtler ısrarla birlikte yaşam iradesi ortaya koyuyor. Selefi gruplara verilen destek hem Türkiye hem bölge halkları açısından kırılganlık yaratıyor" diye konuştu.

Aydın, barış sürecine dair değerlendirmesinde "Çözüm süreçleri kırılgandır. Bazen tek bir açıklama süreci dağıtabilir. Ancak bu kapı tamamen kapanmış değil" dedi.

Aydın ayrıca Türkiye’nin çözüm mimarisi eksikliğine dikkat çekti: "Bu işi nasıl yapacağına dair bir tasarım yok. Ortadoğu gibi hareketli bir coğrafyada bu erteleme yaklaşımı süreci bozma potansiyeli taşıyor."

"Silahların konuştuğu ortamda barışın inşa edilemeyeceğini" vurgulayan Aydın, gecikmenin insani krizi büyüttüğünü söyledi: "Her erteleme ağır bedellere yol açıyor. Barışın toplumsallaşmasını zorlaştırıyor."

(AB)