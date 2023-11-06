İHD'nin yeni Eş Genel Başkanları Keskin ve Küçükbalaban oldu
İnsan Hakları Derneği, (İHD) 4 Kasım'da yaptığı 21’nci Genel Kurulu sonucunda yeni yönetimini belirledi. Tek listeyle gidilen kurulda yönetim kurulu üyeleri seçildi.
Yönetim kurulu üyelerinin toplantısı sonrası İHD'nin eş genel başkanlığına Emire Eren Keskin ve Hüseyin Küçükbalaban'ın seçildiği açıklandı.
İHD’nin yetkili organlarına ise şu isimler seçildi:
Yönetim Kurulu Asil: "Hüseyin Küçükbalaban, E. Eren Keskin, Halil İbrahim Vargün, Necla Şengül, Osman İşçi, Rumeysa Deniz Kaya, M. Tahir Saçaklı, Gülseren Yoleri, Selahattin Okçuoğlu, Vetha Aydın Yüksel, Nuray Çevirmen, Alişan Şahin, Esin Yılmaz, Güldane Kılıç, Handan Çoşkun, Yusuf Erdoğan, Ahmet Ceylan, M. Zeki Tangüner, Ercan Yılmaz, Hamdi Bayhan, Besna Tosun, Yakup Ataş, Bedri Kuran, Servet Üstün Akbaba ve Mehmet Acettin."
İHD 21. OLAĞAN GENEL KURULU
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Yönetim Kurulu Yedek: "Mustafa Vefa, Sibel Çapraz, Halil Bayha, Salih Coşkun, Zafer İncin, Fatih Kanat, Rehşan Bataray Saman, Havin Ölmez, Ayten Kılıç, Hakkı Demir, Cihan Yaman, Mahir Önal, Cüneyt Yılmaz, Hayrettin Pişkin ve İsmail Boyraz."
Onur Kurulu Asil: "Reyhan Yalçındağ Baydemir, Kazım Bayraktar, Zeynep Kaya, Metin Kılavuz ve İlyas Kara."
Onur Kurulu Yedek: "Hava Özcan, Selahattin Esmer, Abdulselam İnceören, Yasemin Dora Şeker ve Bülent Temel."
Denetleme Kurulu Asil: "Zeynep Ceren Boztoprak, Serdar Kadıoğlu ve Şevket Akdemir."
Denetleme Kurulu Yedek: "Ahmet Çiçek, Aygül Demirtaş ve Haşim Uslu."
(NT)