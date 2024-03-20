İHD: Müzakereyi mümkün kılacak diyalog mekanizması kurulmalı

Kürt Meselesinin Çözümü ve Barış Konferansı’nın sonuç bildirgesini açıklayan İHD, barışın sağlanamamasına sebep olan sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerilerini anlattı.