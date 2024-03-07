İHD: Mahpuslara para göndermek suç değildir

İnsan Hakları Derneği (İHD), mahpuslara aileleri, avukatları, vasileri, arkadaşları ve yakınlarından gönderilen paranın “örgüte finans sağlamak" şeklinde suçlama konusu yapılmasına dair açıklama yaptı.

MA’nın haberine göre, İHD Ankara Şubesi Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazmacı, mahpus yakınlarına para gönderenlerin yargı kıskacında olduğuna işaret etti.

“İhtiyaçları kendi hesaplarından karşılanıyor”

Yazmacı, hapishaneye para gönderilmesine dair yönetmeliğe işaret ederek, paranın kullanım tasarrufunun tamamen idarenin yetkisinde olduğunu hatırlattı. Buna rağmen yatırılan paranın "örgüte finans sağlamak" şeklinde değerlendirildiğine dikkati çeken Yazmacı, şunları söyledi:

“Mahpusların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için maddi kaynaklara ihtiyaçları var. Hasta mahpuslar, hapishane idaresi tarafından verilen yemekleri, besleyici olmadığı, diyetlerine uygun olmadığı için yiyemiyor veya takviye gıdalara ihtiyaçları olduğundan ek besinleri kantinden almak zorundalar.

Ortopedik rahatsızlıkları olanların kullandıkları yatak, yastık ve diğer gereçler kendi hesaplarından karşılanıyor.

Ayrıca yakınları ile haberleşme için kullanmış oldukları telefon kartları, gönderdikleri mektupların ve dilekçelerin posta ücretlerini de kendileri karşılamak zorunda.

Özellikle son yıllarda mahpusların Yüksek Güvenlikli ve S Tipi Hapishanelerde tutulmalarıyla da mahpuslar arasında dayanışma ortadan kaldırıldı ve mahpusları daha da yoksullaştı.

Ayrıca yabancı uyruklu mahpuslar da ailelerine ulaşmakta yaşadıkları problemler, iletişimlerinin olmaması, aşılamayan prosedürlerle ihtiyaçları olan maddi destekten de tamamen mahrum durumda.”

Mahpusların yakınların gelen maddi desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yazmacı, mahpusların hesabına para yatırılmasının suç olmadığını söyleyerek, “Aileleri, yakınları ve avukatları üzerinde oluşturulan yargı baskısına son verilmeli ve yasa iptal edilmelidir” dedi.

Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Dersim, Batman, Mersin, Hatay, Antalya ve Şırnak’ın Cizre ilçesindeki İHD şubelerinde de düzenlenen basın toplantılarında, “Terörün Finansmanı Yasası” kapsamında yargısal baskıların yaşandı belirtildi ve yasanın iptal edilmesi talep edildi.

(AS)