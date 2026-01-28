ÎHD: Li girtîgehên herêma Marmarayê 1326 caran maf hatine binpêkirin

ÎHDê têkilarî girtîgehên li herêma Marmarayê rapora xwe ya qonaxa Cotmeh, Mijdar û Kanûnê aşkere kir. Di daxuyaniyê de li dijî binpêkirinan banga piştevaniya bi girtî û malbatên girtiyan re hate kirin.
Komîsyona Girtîgehan a Şaxa Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a Stenbolê, “Rapora Binpêkirinên li Girtîgehên Herêma Marmarayê” bi daxuyaniyekî li avahiya komelê ya li Beyoglu ya Stenbolê aşkera kir. Rapor ji aliyê endama Lijneya Rêveberiya Navendî ya ÎHD’ê Gulseren Yolerî û endama Komîsyona Girtîgehê ya ÎHD’ê Meral Nergîs Şahîn ve hate xwendin.
1326 binpêkirin
Gulseren Yoleriyê diyar kir di mehên Cotmeh, Mijdar û Kanûnê yên sala 2025’an de serî li 16 girtîgehan dane û bi giştî 47 serlêdan ji bo wan hatine kirin û ev tişt hate gotin:
“Di nava van serlêdanan de 10 jê jin, 35 mêr, 2 LGPTÎ, 12 jê edlî, 35 polîtîk, 3 biyanî ne.” Gulseren Yoleriyê serlêdanên ji bo komeleya wan hatine kirin wiha rêz kir: 326 binpêkirin hatine tespîtkirin û jê 6 binpêkirina maf, 283 îşkence û sepana xirab, 62 girtina bêhiqûqî û newekheviya înfazê, 168 binpêkirina mafê tenduristiyê, 2 binpêkirina greva birçîbûnê, 153 xwarin û astengiya pêdiviyên bingehîn.
"Em dixwazin binpêkirin bên astengkirin"
Gulseren Yoleriyê anî ziman ku ewe bi raporan ve dixwazin binpêkirin bên astengkirin û wiha pê de çû: “Di encamê de; em dizanin ku pirsgirêkên li girtîgehan û sepanên keyfî zêdetir in. Em wek Komîsyona Girtîgehê ya ÎHD’ê dixwazin bala rayadar û cemaweriyê bikşînin ser binpêkirinan û binpêkriin bên astengkirin.”
Banga piştgiriyê
Gulseren Yoleriyê wiha axaftina xwe bi dawî kir: “Em dizanin ku dizanin ku vê rapora sê mehane daneyên li ser binpêkirinan diwehîne. Binpêkirinên li girtîgeha tenê bi têkoşîna girtiyan ve bi dawî nabe û divê ji derve jî piştgirî bê dayîn. Em ji bo piştevaniya bi girtî û malbatên gitiyan banga piştgiriyê dikin.”
Endama Komîsyona Girtîgehe ya ÎHD’ê Meral Nergîs Şahînê diyar kir ku li girtîgehan gelek binpêkirin rû didin û girtiyên bi navê Abdulkadîr Tatli, Jiyan Talat, Sezaî Aksû di girtîgehan de jiyana xwe ji dest dane.
