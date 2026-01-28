TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.01.2026 09:08 28 Çile 2026 09:08
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.01.2026 09:14 28 Çile 2026 09:14
Xwendin Xwendin:  2 xulek

ÎHD: Li girtîgehên herêma Marmarayê 1326 caran maf hatine binpêkirin

ÎHDê têkildarî binpêkirinên girtîgehên li herêma Maramrayê rapor xwe aşkera kir û weha got: “Li dijî binpêkirinan piştşgiriyê bidin girtî û malbatên girtiyan.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
ÎHD: Li girtîgehên herêma Marmarayê 1326 caran maf hatine binpêkirin

ÎHDê têkilarî girtîgehên li herêma Marmarayê rapora xwe ya qonaxa Cotmeh, Mijdar û Kanûnê aşkere kir. Di daxuyaniyê de li dijî binpêkirinan banga piştevaniya bi girtî û malbatên girtiyan re hate kirin.

Komîsyona Girtîgehan a Şaxa Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a Stenbolê, “Rapora Binpêkirinên li Girtîgehên Herêma Marmarayê” bi daxuyaniyekî li avahiya komelê ya li Beyoglu ya Stenbolê aşkera kir. Rapor ji aliyê endama Lijneya Rêveberiya Navendî ya ÎHD’ê Gulseren Yolerî û endama Komîsyona Girtîgehê ya ÎHD’ê Meral Nergîs Şahîn ve hate xwendin.

1326 binpêkirin

Gulseren Yoleriyê diyar kir di mehên Cotmeh, Mijdar û Kanûnê yên sala 2025’an de serî li 16 girtîgehan dane û bi giştî 47 serlêdan ji bo wan hatine kirin û ev tişt hate gotin:

“Di nava van serlêdanan de 10 jê jin, 35 mêr, 2 LGPTÎ, 12 jê edlî, 35 polîtîk, 3 biyanî ne.”  Gulseren Yoleriyê serlêdanên ji bo komeleya wan hatine kirin wiha rêz kir: 326 binpêkirin hatine tespîtkirin û jê 6 binpêkirina maf, 283 îşkence û sepana xirab, 62 girtina bêhiqûqî û newekheviya înfazê, 168 binpêkirina mafê tenduristiyê, 2 binpêkirina greva birçîbûnê, 153 xwarin û astengiya pêdiviyên bingehîn.

"Em dixwazin binpêkirin bên astengkirin"

Gulseren Yoleriyê anî ziman ku ewe bi raporan ve dixwazin binpêkirin bên astengkirin û wiha pê de çû: “Di encamê de; em dizanin ku pirsgirêkên li girtîgehan û sepanên keyfî zêdetir in. Em wek Komîsyona Girtîgehê ya ÎHD’ê dixwazin bala rayadar û cemaweriyê bikşînin ser binpêkirinan û binpêkriin bên astengkirin.”

Banga piştgiriyê

Gulseren Yoleriyê wiha axaftina xwe bi dawî kir: “Em dizanin ku dizanin ku vê rapora sê mehane daneyên li ser binpêkirinan diwehîne. Binpêkirinên li girtîgeha tenê bi têkoşîna girtiyan ve bi dawî nabe û divê ji derve jî piştgirî bê dayîn. Em ji bo piştevaniya bi girtî û malbatên gitiyan banga piştgiriyê dikin.”

Endama Komîsyona Girtîgehe ya ÎHD’ê Meral Nergîs Şahînê diyar kir ku li girtîgehan gelek binpêkirin rû didin û girtiyên bi navê Abdulkadîr Tatli, Jiyan Talat, Sezaî Aksû di girtîgehan de jiyana xwe ji dest dane.

(AB/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Komeleya Mafên Mirovan Girtîgehên Herêma Marmarayê Binpêkirinên Mafan Li Girtîgehên Herêma Marmarayê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê