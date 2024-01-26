İHD LGBTİ+ Hakları Komisyonu’ndan Yeniden Refah Partisi’ne suç duyurusu

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçim kampanyası kapsamında yayınladığı ve ayrımcılık yasağını ihlal eden videosuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptı.

İHD LGBTİ+ Hakları Komisyonunun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Şüpheli: Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı)

Suç: TCK 122. Madde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. Maddesinde tanımlanan ayrımcılık suçu.



Açıklama: 1) Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi 25.01.2024 tarihinde sosyal medyada kısa bir film yayınlamıştır. Bu filmde "ahlak yok. LGBTİ vardır, sapkın örgütleri şehrimizden süreceğiz" başlıklı bir metin yayınlanmıştır. Bu söylem cinsiyet kimlikleri nedeniyle LGBTİ+ insanlarımıza yönelik, nefret örgütleyici ve ayrımcılık yasağını ihlal eden bir nitelik taşımaktadır. Nefretin sosyal medya yoluyla örgütleniyor olması da ayrıca korkutucudur. Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi iç hukukunda Türk Ceza Kanunu'nda 122. Maddeyi yazarak açıkça cinsiyeti nedeniyle insanlar arasında ayrımcılık yapılmasını da suç saymıştır.

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Ayrımcılık yasağı

Yine Türkiye Cumhuriyeti devleti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tarafıdır. Sözleşmenin 14. Maddesi açıkça ayrımcılığı, özellikle de cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılık yapmayı yasak bir yöntem olarak belirlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Anayasasının 90. Maddesi, uluslararası hukuku iç hukukun da üzerinde tutmuş, bu nedenle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. Maddesinde tanımlanan ayrımcılık yasağının ayrı bir önemi oluşmuştur.

2) Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nın ve yöneticilerinin söylemleri, sürekli ayrımcılık içeren söylemlerdir. Özellikle LGBTİ+ insanlar üzerinden ayrımcılık yapmayı, onları hedef göstermeyi sürekli hale getirmiştir. Bu nedenle toplum içinde ayrımcılık oluşturan bu partinin söylemleri yakın bir tehlike oluşturmaktadır.

Sonuç ve İstek: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Yeniden Refah Partisi tarafından yayınlanan ve sosyal medyada dolaşıma sunulan film açık ve yakın bir tehlike oluşturmaktadır. Ayrımcılık yasağını ihlal eder niteliktedir. Gerek Türk Ceza Kanunu'nun 122. Maddesi gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. Maddesini ihlal eder niteliktedir. Bu nedenle Sayın Savcılığınızca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında ileri sürdüğümüz gerekçelerle TCK 122 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. Maddesi gerekçesiyle soruşturma yapılarak dava açılmasını saygıyla talep ederiz. (TY)