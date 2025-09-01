İHD kurucularından Didar Şensoy unutulmadı

Cezaevlerindeki baskı ve işkenceleri protesto etmek amacıyla 1 Eylül 1987’de Ankara’da Meclis önünde gerçekleştirilen oturma eylemine polis saldırısında şeker komasına girerek hayatını kaybeden İnsan Halkları Derneği (İHD) kurucularından Didar Şensoy, mezarı başında anıldı.

DİDAR ŞENSOY'UN ÖLÜMÜNÜN 35. YILI Bekleyin biraz, Didar Şensoy geçiyor sokağınızdan

Burada konuşan Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) yöneticisi Türker Demirci, Didar Şensoy'un bütün direnişlerin içinde olduğunu hatırlatarak, "Didar Şensoy aynı zamanda bir kadın olarak devrimci mücadelenin içerisinde yer almıştır" dedi.

Didar Şensoy'un bütün devrimcileri kendi evlatları olarak gördüğünü ifade eden Demirci, "Cezaevi kapılarında el sallayıp mendil sallayıp ‘direnin aslanlarım’, ‘ direnin yiğitlerim’ deyişi ve kamuoyuna bunu duyurması Didar Şensoy’un en önemli özelliklerinden biridir. Yıllardır ülkemizde gözaltındaki kayıpların mücadelesini sürdüren Cumartesi Anneleri'nin direnişini desteklemek, Didar Şensoy’u anmanın başka bir biçimidir. Didar Şensoy’u anmak ülkemizde zulüm görenlere ve baş köşesinde olduğu ‘tutsaklara özgürlük’ şiarı altında birleşmektir" diye konuştu.

"İnsanlık görevlerimize dört elle sarılacağız"

Didar Şensoy'un kardeşi Hasan Şensoy anmaya mektup gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Senin eşitlik, adalet ve özgürlük ideallerin uğrunda aralıksız süre gelen toprağa düşmüş bütün yoldaşlarımızın huzuruna her çıktığımızda yüreklerimiz kanıyor. Aramızdan ayrılışının ardından yüzyıllar geçmedi ama dünyanın baş döndürücü değişiklikleri, biz sosyalistlerin önüne daha yoğun daha yakıcı görevler koydu. Zindanlar yine dolu ve yoksullukla açlık insanlığı kuşattı. Kapitalizmin doğayı ve insanı sınırsızca sömürme amaçlı küreselleşme şiddet enternasyonalizm önemini ve kaçınılmazlığını biz büyük insanlığa bir kez daha öğretiyor. Sana güzel haberlerimiz de var abla. Ülkenin sokaklarında kadınlar yine kavgada ve en öndeler. Şimdi faşizmin saldırılarını göğüsleyen yüzlerce ve binlerce kızın var. Senin ve insanlığın kurtuluşu yolunda hayatını veren devrimcilerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum; İnsanlık görevlerimize dört elle sarılacağız."

(AB)