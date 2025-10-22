İHD: Kürt meselesinin barışçıl çözümüne tezkere gölgesi

TBMM Genel Kurulu’nda, Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025’ten itibaren 3 yıl uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkere AKP, MHP, Yeni Yol ve İYİ Parti oyları kabul edilirken, DEM Parti ve CHP tezkereye "hayır" dedi.

Tezkereye sadece muhalefet partileri değil, insan hakları savunucuları da tepki gösterdi. İnsan Hakları Derneği (İHD), yaptığı yazılı açıklamada kararın barış süreci tartışmalarıyla çeliştiğini belirtti.

"Barış süreciyle açık bir çelişki"

İHD açıklamasında, Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesinin "güvenlikçi ve savaşçı politikaların devamı" anlamına geldiğini vurguladı. Bu yaklaşımın, hem Türkiye’nin iç hukukuna hem de Birleşmiş Milletler ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

"Anayasaya aykırıdır"

İnsan hakları savunucuları, Anayasanın 92'inci maddesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin yabancı ülkelere silahlı kuvvet gönderebilmesi için uluslararası hukukun meşru saydığı durumlarda hareket etmesi gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan Irak ve Suriye’de asker bulundurmak Anayasa’ya aykırıdır."

İHD, hükümetin tezkerelere ilişkin "hukuksal bir sorun olmadığı" yönündeki açıklamalarının da "hukuken bir karşılığı olmadığını" belirtti.

"Barış umutları sekteye uğrayacak"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu gerçeklik ışığında düşündüğümüzde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin böylesine kritik bir dönemde Irak ve Suriye’ye yeniden asker gönderilmesini öngören tezkereyi gündeme getirmesi ve bu tezkerenin Meclis’ten geçirilmiş olması, barış umutlarını da sekteye uğratacaktır. Bu yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak, her zaman barışçıl çözümleri ve barış politikalarını desteklemeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

