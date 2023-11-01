İHD: Kürt halkının IŞİD’e karşı 134 günlük direnişini selamlıyoruz

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, 1 Kasım Dünya Kobanî ile Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Dernek binasında yapılan açıklamaya İHD yönetici ve üyeleri katıldı.

Açıklamada, 1 Kasım tarihinin önemi hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"1 Kasım, aralarında Nobel Barış Ödülü sahiplerinin, akademisyenlerin, aydınların, yazarların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişinin çağrısı ile Dünya Kobanî Günü ilan edildi. Hepimiz hatırlıyoruz, 15 Eylül 2014'te IŞİD isimli örgüt, Kobanî kentini kuşattı, büyük insan hakları ihlalleri işledi, baskı ve zulüm uyguladı. Kürt halkı, IŞİD’in bu saldırısına karşı 134 gün direniş gösterdi ve 134’üncü günün sonunda Kobanî kenti saldırganlardan temizlendi. Bu 134 gün boyunca büyük acılar yaşandı. Kobanî ve köylerine, araçlarla giren IŞİD üyeleri kadın ve çocuklara, tüm sivillere ateş açtı. Girdikleri her evde savunmasız birçok insanı acımasızca katlettiler. Bütün bunlar dünyanın gözleri önünde oldu. Bizler, insan hakları savunucuları olarak IŞİD’e karşı Kürt halkının, 134 günlük direnişini selamlıyoruz. Tüm dünyada barış ve demokrasi isteğimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Dünya Kobanî Günü kutlu olsun.”

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Kobanî nerede, 2014'te ne oldu?

Suriye toprakları içinde yer alan Kobanî, Urfa'nın Suruç ilçesi merkezine 15 kilometre uzaklıkta. Mürşitpınar sınır kapısının hemen çıkışında bulunuyor.

Kobanî, Suriye iç savaşı sırasında 19 Temmuz 2012’de Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) yönetimine geçti.

Kobanî'nin doğusunda Cizîri, batısında da Afrin bulunuyor.

Afrin Hatay ile Kilis; Cizîri ise Mardin ile Şırnak ile sınır komşusu. Bölge "Batı Kürdistan" anlamına gelen "Rojava" olarak anılıyor.

Rojava "Toplumsal Sözleşme" olarak adlandırılan bir anayasayla yönetiliyor; sözleşmenin temeli demokratik teamüllere ve insan haklarına dayanıyor.

İlk maddesinde sözleşme şöyle tanımlanıyor: Demokratik Özerk Kanton Yönetimleri’nin (Cizîr, Kobanî ve Afrin) Toplumsal Sözleşmesi’dir. Kanton yönetimlerinin Suriye'nin parçası olduğununun belirtildiği sözleşmede "Cizîr Kantonu ortak kantondur ve içerisinde Kürtler, Araplar, Süryaniler, Ermeniler ve Çeçenler ile İslam, Hıristiyan ve Êzidî inançları birlikte yaşarlar" deniyor.

Yönetimde yüzde 40 kadın kotası uygulanıyor. Kürtçe, Arapça ve Süryanice resmi dil olarak kabul edildi. Ancak bölgedeki tüm diğer dillerin öğretilmesi de karara bağlandı.

Ancak bölge IŞİD'in hedefindeydi. IŞİD, Kobanî'ye ilk saldırıyı 2 Temmuz 2014'te gerçekleştirdi. 3 Ağustos 2014'te önce Şengal’e saldıran ve Êzîdîlere yönelik katliam gerçekleştiren IŞİD, 15 Eylül 2014’te tekrar Kobanî'yi hedef aldı.

IŞİD'e karşı aylar süren direnişin ardından Kobanî, 134 gün sonra 26 Ocak 2015’te IŞİD'ten kurtarıldı.

Direnişle dayanışmak için Avrupa Birliği (AB) Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) ve Peace Camping İnisiyatifi, “IŞİD'e karşı, Kobanî ve insanlık için küresel seferberlik" çağrısıyla 1 Kasım’ın Dünya Kobanî Günü olarak ilan edilmesine karar verildi.

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(RT)