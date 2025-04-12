İHD: Kalp krizi geçiren mahpus Soydan Akay serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 681'incisini İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan dernek binaları önünde düzenledi. Bu haftaki eylemde, Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutsak Soydan Akay’ın serbest bırakılması talebinde bulunuldu.

Soydan Akay’ın avukatı Esra Bilen, müvekkilinin Ağustos 2023’te koşullu salıverilme hakkı kazanmasına rağmen, idare ve gözlem kurullarının keyfi kararlarıyla tahliyesinin 4 kez ertelendiğini söyledi.

Avukat Bilen, Akay’ın prostat kanseri, romatoid artrit, hepatit B, hipertansiyon, kalp rahatsızlığı gibi hastalıklarla mücadele ettiğini, ancak bu ciddi sağlık sorunlarına rağmen 2018’den beri tek kişilik hücrede tutulduğunu açıkladı.

Mart ayında 7 kez hastaneye sevk edilen Akay’ın, geçtiğimiz hafta da kalp krizi geçirdiği ancak kendisine yalnızca “tansiyonun düşmüş” denilerek bilgi verilmediği belirtildi. Gerçek durumun ailesinin e-nabız sisteminden edindiği verilerle ortaya çıktığı ifade edildi.

Tedaviye erişim engelleniyor

Açıklamada, Akay’ın kitaplarına ve mektuplarına el konulduğu, arkadaşlarıyla görüştürülmediği ve tedavilerinin aksatıldığı ifade edildi. Ailesi, Akay’ın aile görüşlerinde dahi izole edildiğini belirterek, “Bu kadar hastalığı olan Soydan’ın tecridinin bir an önce kaldırılmasını, tahliyesinin ertelenmemesini, derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

Açıklamada son olarak şöyle denildi: “Ağır hasta mahpus Soydan Akay ve bütün hasta mahpusların tedavi hakları önündeki engellerin kaldırılması, serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, kamuoyunu ise duyarlılığa çağırıyoruz.

Hasta mahpuslar serbest bırakılsın! Soydan Akay serbest bırakılsın! Tedavi haktır, engellenemez!”

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(EMK)