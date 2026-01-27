İHD Kadın Komisyonu'ndan BM ve AB'ye acil çağrı: Şiddete karşı açık tutum alın

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Kadın Komisyonu, Suriye ve Rojava'da kadınlara yönelik savaş suçlarına ilişkin acil çağrıda bulundu. Beyoğlu'ndaki İHD şube binası önünde yapılan basın açıklamasında "Kadına yönelik şiddet savaş suçudur" pankartı açıldı.

Fotoğraf: İHD

Açıklamayı İHD yöneticisi Jiyan Kaya okudu. Kaya, dünya egemen güçlerinin açık ya da örtük desteğiyle Suriye'de faaliyet yürüten HTŞ bağlantılı silahlı grupların, HTŞ tarafından oluşturulan geçici yönetim bünyesinde Aleviler, Dürziler, Kürtler, Ermeniler ve bölgede yaşayan diğer halklara yönelik sistematik saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

"Ağır sonuçlar doğurdu"

Bu saldırıların özellikle kadınlar ve kız çocukları açısından ağır ve onarılamaz sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Kaya, son olarak 6 Ocak 2026 tarihinde Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde gerçekleşen saldırıların uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirtti. Kaya, tüm dünyanın gözleri önünde bir kadının cansız bedeninin bir inşaattan aşağı atılmasının, kadınlara yönelik vahşetin ulaştığı boyutu gözler önüne serdiğini ifade etti.

Kaya, kamuoyuna yansımayan ancak sahadan gelen güvenilir bilgilerle doğrulanan çok sayıda cinsel saldırı, cinsel işkence, zorla alıkoyma ve tehdit vakasının bulunduğunu belirterek, kadın bedeninin savaşın bir silahı haline getirildiğini söyledi. Bu suçların münferit değil, bilinçli ve sistematik bir şiddet politikasının parçası olduğunu dile getirdi.

"Bedeli kadınlar ödedi"

Rojava'da özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Haseke ve Kobane kentlerinde kadınların ve kız çocuklarının ciddi ve yakın bir tehdit altında olduğunu ifade eden Kaya, Suriye'de süren çatışmalarda en ağır bedeli kadınların ödediğini vurguladı.

Açıklamada, uluslararası hukukun uzun yıllar boyunca savaş koşullarında kadınlara yönelik şiddeti görmezden geldiği hatırlatılarak, Bosna ve Ruanda'daki soykırımlar sonrası kadınların mücadelesiyle bu suçların savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak tanındığı belirtildi. Buna rağmen Suriye ve Rojava'da kadınlara yönelik suçlar karşısında uluslararası mekanizmaların sessizliğinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Fotoğraf: İHD

İHD Kadın Komisyonu, Birleşmiş Milletler'in 1325 sayılı "Kadın, Barış ve Güvenlik" kararı ile Avrupa Birliği ve üye devletlerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere dikkat çekerek, bu kurumları açık ve bağlayıcı bir tutum almaya çağırdı.

Açıklamanın sonunda Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği kurumlarına ve üye devletlere, uluslararası insan hakları örgütlerine ve kadın temsilcilere mektup gönderildi. Basın açıklaması, "Jin Jiyan Azadî" sloganlarıyla sona erdi.

(AB)