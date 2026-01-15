ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.01.2026 15:43 15 Ocak 2026 15:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.01.2026 16:18 15 Ocak 2026 16:18
Okuma Okuma:  2 dakika

İHD İzmir eski Eşbaşkanı Ali Aydın’ı öldüren kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan M.D.E. adliyeye sevk edildi. M.D.E. , çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İzmir Çiğli'de saldırıya uğrayan önceki dönem İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, yürüyüş yaptığı güzergahta ölü bulunmuştu. Saldırgan M.D.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın, dün sabah yürüyüşünde saldırıya uğradı ve vücudunun taşla ezilmesi sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan ise dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan M.D.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

14 Ocak 2026

İHD İzmir Bölge Temsilcisi Vetha Aydın, Ali Aydın'ın ölümününe dair şüphelerini bianet'e şöyle anlatmıştı:

"Ali, yıllardır sabahları yürüyüş yaptığı sahada saldırıya uğruyor. Sadece onun değil tüm mahallelinin yürüyüş yaptığı alan burası. Her gün olduğu gibi bugün de yürüyüşe çıkıyor. Dönüş güzergahında hayvanların bakıldığı bir ağıl var. Orada saldırıya uğruyor. Ama görgü tanığı yok, kamera yok, hiçbir şey yok. Otopsisi yapıldı, vücudu taşla ezilmiş, şuan ATK'ye götürüldü. Hırsızlık olayı diye düşünmüyoruz. Çünkü cep telefonu ya da üzerinden herhangi bir şey alınmamış. Görenler aileye haber veriyor. Bir sürü soru işareti var. Yıllardır mücadelenin içerisinde olan, İHD'de, ÇHD'de çalışan bir avukat. Yıllardır mağdurların yanında yer alan, hapishanelerde gözlemler yapan Dersimli ve Alevi kimliğe sahip bir arkadaşımız."

(AB)

