İHD İstanbul, Vicdani Ret Komisyonu'nu yeniden kuruyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde 2004 yılında kurulup uzun yıllar varlığını sürdüren Vicdani Ret Komisyonu, yeniden faaliyete geçiyor.

İHD İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu tarafından yapılan yeniden kuruluş açıklamasında, "Militarizmi dert edinen, dayanışmayı ve barışı merkezine alan herkesi birlikte düşünmek ve üretmek için komisyona davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Savunmaya ayrılan bütçe

Açıklamada, savunmaya ayrılan bütçeye işaret edildilerek "Türkiye’de, TBMM düzeyinde sınırlı olsa da, geçmişle yüzleşmek için partilerin kaplumbağa adımları attığını izlerken, bir yandan da Savunma Bakanlığı’na bütçe, son yıllarda üst üste rekor kırmaya devam ediyor. Bununla beraber bu yıl, Türkiye, NATO’ya ayıracağı bütçeyi iki katına çıkaracağını taahhüt etmiştir" denildi.

10 yıl sonra hapis cezası

İHD, Çınar Koçgiri Doğan’a verilen 5 aylık hapis cezası hatırlatılarak şunları söyledi: "Bir yanda geçmişle yüzleşmek adına, hak örgütleri ve özneler TBMM’de dinlenirken, bir yandan militarizme harcanan bütçeler günden güne büyüyor. Bununla beraber, en az 10 yıl sonra bir vicdani retçi kısa süreli olsa dahi hapishaneye girdi."

İHD İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu’nun yeniden kuruluş açıklaması özetle şöyle:

"Vicdani ret komisyonu olarak, Türkiye’nin, AİHM’den vicdani ret hakkının ihlalini içeren mahkumiyet kararları doğrultusunda Avrupa Konseyi tarafından verilen tavsiyelere uyması, yeni mağduriyetlerin önlenmesi ve savaşa değil, barışa bütçe ayrılması için mücadelemizi büyütmek istiyoruz.

Barışı merkeze alacak

Bu kapsamda, hak ihlalleriyle karşı karşıya kalan vicdani retçilerle dayanışmak, sanattan sosyal bilimlere dek farklı disiplinlerde militarizmin şekillendiği şiddet biçimlerini tartışmaya açacak zeminler yaratmak amacıyla her ay atölyeler düzenlemek, barışı merkezine alan söz ve eylemler üretmek istiyoruz.

Komisyona davet

Vicdani ret komisyonu, tahmin edilenin aksine yalnızca vicdani retçilere açık değil. Çünkü bu topraklarda militarizm, çocuklardan, pişmani retçilere, Müslüman örgütlenmelerden, kadın ve LGBTİ+ hareketine, Kürt özgürlük mücadelesine kadar birbirinden farklı bakışı, inancı ve kimlikleri olan pek çok insanı bir araya getirdi. Vicdani ret hareketinin tarihi, bu öznelerin farklılıklarıyla ve ortaklıklarıyla inşa edildi. Biz vicdani ret komisyonu olarak bu farklılıkları ve ortaklıkları çok özledik!

Militarizmi dert edinen, dayanışmayı ve barışı merkezine alan herkesi birlikte düşünmek ve üretmek için komisyona davet ediyoruz."

(AB)