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YT: Yayın Tarihi: 12.10.2026 13:38 12 Ekim 2026 13:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.10.2026 13:53 12 Ekim 2026 13:53
Okuma Okuma:  1 dakika

İHD İstanbul Şubesi’nden vicdani ret atölyesi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu, vicdani ret hakkı, antimilitarizm ve savaş karşıtlığının ele alınacağı atölye çalışmalarına başlıyor. İlk atölye 17 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İHD İstanbul Şubesi’nden vicdani ret atölyesi
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İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu, her ay düzenlemeyi planladığı Vicdani Ret Atölyelerinin ilkini 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.

İHD İstanbul Şubesi’nde yüz yüze yapılacak atölyede, vicdani ret hakkı ve Türkiye’de vicdani retçilerin deneyimleri konuşulacak.

Atölye kapsamında savaş karşıtı hareketin kısa tarihine de değinilecek. Katılımcılar, vicdani ret hakkının yanı sıra militarizm, antimilitarizm ve savaş karşıtlığı arasındaki ilişkileri tartışacak.

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Katılım 20 kişiyle sınırlı

İHD İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu, atölyenin interaktif yöntemlerle yürütüleceğini, bilgilendirme oturumlarının yanı sıra katılımcıların görüş ve deneyimlerini paylaşabilecekleri tartışma ortamları oluşturulacağını belirtti.

Tartışmaların verimli yürütülebilmesi amacıyla katılımcı sayısı 20 kişiyle sınırlandırıldı.

Atölyeye katılmak isteyenlerin, komisyonun sosyal medya hesabının biyografi bölümünde yer alan kayıt formunu doldurması gerekiyor.

Atölye bilgileri:

  • Tarih: 17 Ekim Cumartesi

  • Saat: 14.00

  • Yer: İHD İstanbul Şubesi

  • Katılım: Kayıt zorunlu, kontenjan 20 kişiyle sınırlı. Katılım formuna buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
vicdani ret İHD İstanbul Şubesi
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12 Ağustos 2026
/haber/ihd-vicdani-ret-komisyonu-guvenligi-butceyi-ve-militarizmi-birlikte-yeniden-tartismaliyiz-322479
İHD İstanbul Şubesi’nden vicdani retçilere destek mekanizması
4 Ağustos 2026
/haber/ihd-istanbul-subesinden-vicdani-retcilere-destek-mekanizmasi-322196
Vicdani Ret İzleme’den 15 Mayıs öncesi webinar
7 Mayıs 2026
/haber/vicdani-ret-izlemeden-15-mayis-oncesi-webinar-319394
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 27
“Vicdani retçilere hapis cezalarının uygulanması kaygıyı büyütüyor”
20 Şubat 2026
/haber/vicdani-retcilere-hapis-cezalarinin-uygulanmasi-kaygiyi-buyutuyor-316892
Vicdanın eğilip büküldüğü yer
3 Ocak 2026
/yazi/vicdanin-egilip-bukuldugu-yer-315156
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