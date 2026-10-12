İHD İstanbul Şubesi’nden vicdani ret atölyesi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu, her ay düzenlemeyi planladığı Vicdani Ret Atölyelerinin ilkini 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.
İHD İstanbul Şubesi’nde yüz yüze yapılacak atölyede, vicdani ret hakkı ve Türkiye’de vicdani retçilerin deneyimleri konuşulacak.
Atölye kapsamında savaş karşıtı hareketin kısa tarihine de değinilecek. Katılımcılar, vicdani ret hakkının yanı sıra militarizm, antimilitarizm ve savaş karşıtlığı arasındaki ilişkileri tartışacak.
'Süreç'te vicdani ret
Katılım 20 kişiyle sınırlı
İHD İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu, atölyenin interaktif yöntemlerle yürütüleceğini, bilgilendirme oturumlarının yanı sıra katılımcıların görüş ve deneyimlerini paylaşabilecekleri tartışma ortamları oluşturulacağını belirtti.
Tartışmaların verimli yürütülebilmesi amacıyla katılımcı sayısı 20 kişiyle sınırlandırıldı.
Atölyeye katılmak isteyenlerin, komisyonun sosyal medya hesabının biyografi bölümünde yer alan kayıt formunu doldurması gerekiyor.
Atölye bilgileri:
Tarih: 17 Ekim Cumartesi
Saat: 14.00
Yer: İHD İstanbul Şubesi
Katılım: Kayıt zorunlu, kontenjan 20 kişiyle sınırlı. Katılım formuna buradan erişebilirsiniz.
(NÖ)