İHD İstanbul Şubesi’nden öykü yarışması
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 1. Öykü Yarışması için temanın “Ayrımcılık” olarak belirlendiğini açıkladı:
“İnsan hakları konusunu gündemde tutarak farkındalık oluşturmayı, yazıyı günlük yaşamın karmaşıklığı içinde öne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yarışma, toplumsal meselelere ilgi duyan herkesi edebiyatın gücüyle bir araya getirme amacını taşıyor.”
Jüri üyeleri: Ayşe Uyguner, Ayşegül Devecioğlu, Jaklin Çelik, Melike Koçak, Murat Uyurkulak, Özlem Eren Türkmen, Selahattin Demirtaş, Şebnem İşigüzel.
Yarışmaya 18 yaş üstü herkes katılabilir.
Katılımcılar dosyalarını, 15 Kasım 2023, saat 17.00’ye kadar, [email protected] adresine gönderebilir. Sonuçlar 17 Şubat 2024’te açıklanacak, ödül töreni de 1 Mart’ta.
Yarışmada format ve gönderim koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
(AS)