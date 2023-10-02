ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 11:48
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2023 11:49
1 dk Okuma

İHD İstanbul Şubesi’nden öykü yarışması

“İnsan hakları konusunu gündemde tutarak farkındalık oluşturmayı, yazıyı günlük yaşamın karmaşıklığı içinde öne çıkarmayı hedefliyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/ihd-istanbul-subesinden-oyku-yarismasi.jpg

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 1. Öykü Yarışması için temanın “Ayrımcılık” olarak belirlendiğini açıkladı:

“İnsan hakları konusunu gündemde tutarak farkındalık oluşturmayı, yazıyı günlük yaşamın karmaşıklığı içinde öne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yarışma, toplumsal meselelere ilgi duyan herkesi edebiyatın gücüyle bir araya getirme amacını taşıyor.”

Jüri üyeleri: Ayşe Uyguner, Ayşegül Devecioğlu, Jaklin Çelik, Melike Koçak, Murat Uyurkulak, Özlem Eren Türkmen, Selahattin Demirtaş, Şebnem İşigüzel.

Yarışmaya 18 yaş üstü herkes katılabilir.

Katılımcılar dosyalarını, 15 Kasım 2023, saat 17.00’ye kadar, [email protected] adresine gönderebilir. Sonuçlar 17 Şubat 2024’te açıklanacak, ödül töreni de 1 Mart’ta.

Yarışmada format ve gönderim koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

(AS)

Sayfa Başına Git